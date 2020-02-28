28 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 28 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

28 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLACAK15: 00 İstanbul Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

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BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLACAK

15: 00 İstanbul Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

SÜPER LİG

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

GALATASARAY

11.30 Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

16.30 Sarı-lacivertliler, karşılaşma için Antalya'ya hareket edecek.

17: 30 Kafilenin kentte karşılanışı

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçının son çalışmasını yapacak.

BASKETBOL

THY EuroLeague

23.00 Valencia - Fenerbahçe Beko

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.00 Samsun Canik Belediye - Fenerbahçe Öznur Kablo

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

19.00 Halkbank - İnegöl BLD.

UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu)

20.00 Salzburg - Frankfurt

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.30 Fortuna Düsseldorf - Hertha Berlin ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

23.00 Norwich - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

23.00 Real Sociedad - Real Valladolid (Enes Ünal)


Başakşehir, İsviçre, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
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