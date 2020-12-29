29 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı

"Bu süreçte sporcularımızın hazırlıklarını yakından takip ettik"

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı 2020 yılını değerlendirdi

"1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile sezonu tamamladık""Sporcuların evlerine ergometre gönderdik""Extreme slalom olarak yeni bir disiplin olimpik olacak""Pandemi dönemi bütçemizin tamamını altyapıya ayırdık"

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan: Pandemi sürecini iyi bir şekilde değerlendirdik"Kampların detaylı planlamasını yaptık""2021 yılında elit sporcu sayısında artış bekliyorum"

Hikmet Karaman: İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım"Futbolcular, teknik adamlar gibi hakemler de formsuz olabilir"" Malatyaspor'u başarılı buluyorum" "Rizespor ilk 7'yi zorlar""Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu faktörü var" "Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha iyi olacak" "Erol Bulut büyük takıma geldi, takımın generali o"" Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum" "Arda Turan Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan"" Bursaspor'da 21 altyapı oyuncusunu A takıma çıkardım""Çok iyi bir milli takımımız var" "Serdar Dursun iyi oyuncu" "Yusuf Yazıcı kişisel gelişimine önem veriyor ve futbolu da gelişiyor" "Burak Yılmaz hücum zekası en yüksek oyunculardan"

Beşiktaş Sergen Yalçın'la zirveye yürüyorGenç oyuncular yüzünden eleştirildi ama sahada gençler de var

BAKANLIKTAN SPORCU ÖĞRENCİLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ12.00 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında düzenlenen Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imzalanacak. (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MERKEZ BİNA)

SÜPER LİG 15'İNCİ HAFTA19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Yağmur nedeniyle bugüne ertelendi)

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİG13.00 Esenler Erokspor - Arhavispor (3'üncü Grup 16'ncı hafta)13.00 Arnavutköy Belediyespor - Çankaya FK '1'inci Grup 10'uncu hafta)

PFDK VE TAHKİM KURULU Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLTHY Euroleague20.30 Anadolu Efes - Real Madrid7DAYS EuroCup

18.00 Promitheas - Frutti Extra Bursaspor