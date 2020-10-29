29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Nizip ve Araban ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

İslahiye ilçesinde Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının ardından yapılan tebrik töreninde, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 2. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tankçı Albay Hakan Tekdemir, Belediye Başkan Vekili Fethiye Arıkan ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Kale protokolün bayramını kutladı.

Nurdağı

Nurdağı ilçesinde Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen tören sayı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıylma başladı.

Törende Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkan Vekili Hacı Coşkun protokolün, öğrenci ve öğretmenlerin bayramını kutladı.

Kaymakam Akça, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Nizip

Nizip ilçesinde gerçekleştirilen törende Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tebrikleri kabul etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kaymakam Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli gelişmeler kat etmiş, kısa sürede yaşadığı türlü iç ve dış badirelere rağmen dünyanın tüm ortak platformlarında sözü dinlenilen, bölgesi için barış güvencesi olan ekonomisi güçlü demokrasiyi özümsemiş modern bir ülke haline gelmiştir." dedi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Araban

Araban ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kaymakam Abdulhamit Mutlu, "Bizim hikayemiz, hayatta kalmak değil, ayakta dimdik durmanın hikayesidir. Yeryüzünde yaşayan her milletin bir devlet olabilme hikayesi yoktur, ama devlet olabilmiş her milletin çocuklarına anlatabileceği şerefli bir hikayesi vardır." dedi.

Kutlama programına Araban Belediye Başkan Vekili İbrahim Çobanoğlu, Araban Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kemal, Araban Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur ve Fırat Ümit Işık, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.