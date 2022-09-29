29 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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29 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

29.09.2022 06:42
29 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

29 Eylül 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Muhabir Masası

01:30 Gamer

02:30 A. Hatayspor - Y. Kayserispor

04:15 Hk Ümraniyespor - Kasimpaşa

06:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Denizlispor - Beşiktaş

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

15:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor

15:30 Ankaragücü - M. Başakşehir

16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Beinspired

20:00 Süper Hikayem

21:00 Santra

22:30 Süper Lig Değerlendirme

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

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Kaynak: InterSinema.com

Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 29 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 29 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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