3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi

12.01.2026 14:34
Sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri vatandaştan kapora toplayarak 3,5 milyar liralık vurgun yapan çete Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "sazan sarmalı" operasyonuyla çökertildi. Örgütün yabancı uyruklu şahıslar adına patates hatlar açtığı, toplanan paraların izinin sürülmemesi için kripto varlıkların kullanıldığı ve paravan şirketler aracılığıyla gizlendiği tespit edildi. Örgüt liderinin ise lüks villada hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt üyesinden gelen ihbarı en ince detayına kadar değerlendirerek harekete geçti. Savcılığın talimatı ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri saha çalışmalarına başlayarak 'sazan sarmalı' operasyonuna start verildi. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE İLANLAR YÜZLERCE PATATES HAT

Şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri kişilerden kapora talep ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Sadece bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattı bulunduğu, bu hatların tamamının 'patates hat' olarak kullanıldığı ifade edildi. Yabancı uyruklu şahıslar üzerinden açılan bu hatların, dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı öğrenildi.

3,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Mali incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şüphelilerden yalnızca bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş ve çıkış olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, tekstil firması adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen parayı akladığı, bazı hesaplarda 700 ila 800 milyon liralık hareketlilik bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık tutara bloke konulduğu kaydedildi.

100 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ ÖZEL NİTELİKLİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre villada lüks yaşam sürdüğü belirlendi. B.K'nin daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı, şu anda ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Devam eden operasyonda, B.K'ye ait ikamette yapılan aramalarda, Türkiye'de bulunması yasak olan ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu değerlendirilen özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARALAR AKLANDI

Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını, iz kaybettirmek amacıyla para trafiğinin kripto varlıklarla işlem yapan üçüncü kişiler üzerinden yürütüldüğünü tespit etti. Para hareketlerinin bilinçli şekilde parçalandığı, bu yöntemle takibin zorlaştırıldığı ifade edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin "sazan sarmalı" yöntemiyle kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı, bu kapsamda tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında şirketler kurulduğu belirtildi. Kripto varlıklar aracılığıyla yönlendirilen paraların, bu şirketler üzerinden sisteme sokulduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silahın yanı sıra dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek belgelere de el konuldu. Şüphelilerin evlerinde yakalandığı operasyonla ilgili soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Öte yandan, adreslere yapılan operasyon kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

Yetkililer, Türkiye'de son yıllarda klasik hırsızlık suçlarında azalma yaşanırken, uyuşturucu ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarında ciddi artış görüldüğüne dikkat çekti. Ülke genelinde halen milyonları bulan patates hatların aktif olarak kullanıldığını vurgulayan yetkililer, kişilerin istedikleri bankalarda kolaylıkla ve sınırsız sayıda hesap açabilmesinin dolandırıcılık suçlarını kolaylaştırdığını ifade etti. Hiçbir düzenli geliri olmayan kişilerin hesaplarında milyonlarca liralık para hareketlerinin tespit edildiği, bu durumun son yıllarda büyük bir patlamaya yol açtığı kaydedildi. Yetkililer ayrıca, bilhassa online alışverişlerde vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini belirterek, ev ve araç alım satımlarında tarafların mutlaka bizzat bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

