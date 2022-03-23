3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu

23.03.2022 14:43

3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştuELAZIĞ Elazığ'da üretilerek bölge genelindeki çiftçilere dağıtılacak olan 3 milyon aromatik bitki fidesi için ilk tohumlar il protokolü tarafından toprağa atıldı.

3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu

ELAZIĞ Elazığ'da üretilerek bölge genelindeki çiftçilere dağıtılacak olan 3 milyon aromatik bitki fidesi için ilk tohumlar il protokolü tarafından toprağa atıldı.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'TRB1 Bölgesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma da Kadın ve Gençlik Katılımı' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında il protokolü tarafından merkez içerisinde kurulan seralara tıbbi aromatik bitki olan Sarı kantaron, nane, keklik ve adaçayı tohumları serpildi. Üretilecek olan 3 milyon fidenin Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerindeki kırsal kesimde yaşayan çiftçilere ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

Fide için tohumları serptiklerini belirten Vali Ömer Toraman, "İlk bakımlarını yaptık. Bu sezon burada 3 milyonu aşkın fide yetiştirilecek. Bu fideler Elazığ ve komşu illerdeki çiftçilere dağıtılacak. Onlar bu fideleri kullanarak tıbbi aromatik bitki yetiştirecek. İlaç ve kozmetik sanayilerinde değerlendirecekler. Bu bilgi döngü. Seneye yeniden tohum atacağız. Bu döngü büyüyerek sürekli devam edecek. Her yıl sayısı artarak devam edecek. Burada bölgeden gönüllü genç kardeşlerimiz destek oluyor. Onlarda burada uygulamalı olarak tarım dersi almış oluyorlar. Bir tecrübe kazanmış oluyorlar. 4 çeşit ekildi. Sarı kantaron, nane, keklik ve adaçayı gibi tıbbı aromatik bitki tohumu atılmış oldu" dedi.

Tohum ekme törenine, Vali Ömer Toraman, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Genel Koordinatörü Hakan Karabulut, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve öğrenciler katıldı.

3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu
3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu
3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu

YORUMLAR
500
Elazığ'da 3 milyon fide tohumu toprakla buluşturuldu Elazığ'da 3 milyon fide tohumu toprakla buluşturuldu Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı

İpek Yolu, Elazığ, Çocuk, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:25:28. #1.11#
SON DAKİKA: 3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement