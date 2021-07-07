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3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar - Son Dakika

3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

07.07.2021 15:38

Türkiye'nin ilk "Bizans sanat tarihi" uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin paha biçilmez tablo ve eşyaları, 3 üvey kızı tarafından ölümünden 2 yıl sonra İstanbul'da antikacıya satıldığı öğrenildi. Tarihi eserlerin 200 bin liraya satıldığı iddialarını antikacı ve üvey kızlar da doğruladı. Prof. Dr. Semavi Eyice'nin 2018 yılında vefatının ardından cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabuta omuz vermişti.

Türkiye'nin ilk "Bizans sanat tarihi" uzmanı ve Türk ve Bizans sanatları konusunda dünyanın sayılı alimlerinden olan Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyaların, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı.

TARİHİ KÖŞKTE SERGİLENMESİ PLANLANIYORDU

Prof. Dr. Eyice'nin tabloları ve eşyaları, Fatih Belediyesi tarafından tashih edilen bir köşkte "Semavi Eyice Hatıra Evi" olarak sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Prof. Dr. Eyice'nin ölümünden 2 yıl sonra tablo ve eşyalar İstanbul'da bulunan bir antikacıya satıldı.

3 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar
Prof. Dr. Semavi Eyice.

"10-15 GÜN İÇİNDE HOCANIN BÜTÜN EŞYALARI SATILDI"

Paha biçilmez tablo ve eşyaların izini süren DHA ekibi, İstanbul Kadıköy'de bulunan o antikacıya gitti. İddiaları doğrulayan antikacı, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyaları satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık. 10- 15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Şu an elimizde Prof. Dr. Eyice'nin sadece birkaç bakır eşyası kaldı" dedi.

Aynı zamanda Prof. Dr. Semavi Eyice'nin 3 üvey kızı hocanın eşyalarını sattıklarını kabul etti.

BAĞIŞLANMASI BEKLENEN ESERLER ARASINDA "FRANSA LA LÉGİON D'HONNEUR DEVLET NİŞANI" YER ALIYOR

Müzeye bağışlanması beklenen eserler arasında, Hamit Aytaç'a ait Besmele, Şevket Dağ'a ait yağlı boya tablo, Fransa La Légion D'Honneur Devlet Nişanı ve belgesi, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı, Humboldt Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Nişanı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü, Nadide Hat Eserleri, Sultan II. Abdülhamid'in 1300/ 1882-1883 Tarihli Tuğrası (Zerendud), Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hizmet Ödülü, Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki Binasını Gösterene Tek Nüsha, 1928 Tarihli Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı'nı Gösteren Yağlı Boya Tablo, İstanbul Panoraması Gösteren Orijinal Bir Gravür, Orijinal Bez Haritalar, Semavi Eyice'nin Babasından Kalma Askeri Eşyalar yer alıyor.

3 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

"ŞU AN SATILMAYI BEKLEYEN BİRKAÇ BAKIR EŞYA KALDI"

Tabloları ve eşyaları satın alan antikacı Kamil Yavuz, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyalarını satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de Prof. Dr. Semavi Eyice'nin eşyalarını satın aldık. Ancak o eşyalar arasında Prof. Dr. Semavi Eyice'nin önemli bir tablosu yoktu. Bize gelen eşyaların hepsi de 10- 15 gün içerisinde satıldı. Zaten bize verilen eşyalarda çok değerli bir eşya yoktu. Şu an sadece Prof. Dr. Semavi Eyice'nin birkaç bakır eşyası kaldı. Onun haricinde pek bir eşya kalmadı. Hepsi satıldı" dedi.

3 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

SATILAN TABLO VE EŞYALARLA "PROF. DR. SEMAVİ EYİCE, HATIRA EVİ" OLUŞTURACAKTIK

Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bizans sanatı konusunda dünya çapında bir olduğunu söyleyen Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise, "Prof. Dr. Semavi Eyice, 2018 yılında rahmetli oldu. Hocamız devlet riyaset makamının talimatları doğrultusunda Fatih Camii'ne defnedildi. Aradan çok uzun bir süre geçmeden dünya çapında bir akademisyen olan hocamız için bir hatıra evi yapmak istedik. Bu durumla ilgili bazı görüşmelerimiz oldu. Hocamızın Ayvansaray ile ilgili makalesi olduğunu bildiğimiz için Fatih civarında belediyemizin tarafından bir köşk bize tahsis edildi. Amacımız bu köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice, hatıra evi oluşturmaktı. Bu hatıra evi ile ilgili hocamızın 3 üvey kızı ile görüştük. Hocamıza ait eşyaların bu köşkte sergilenmesini hep birlikte uygun gördük. Ancak şu an geldiğimiz noktada hocanın evindeki bütün tabloların ve kullandığı eşyaların 200 bin liraya kızları tarafından satıldığını öğrendik" diye konuştu.

3 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

"TABLOLARIN VE EŞYALARI SATILMASIYLA HOCANIN MANEVİ ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Prof. Dr. Semavi Eyice'nin evinde bulunan 150'ye yakın kıymetli tablonun ve bütün eşyalarının satılmasına çok üzüldüğünü belirten Sarı, "Satılan tablo ve eşyalar arasında çok kıymetli eserler var. Bu eserler arasında, Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Fransa'dan aldığı Fransa La Légion D'Honneur Devlet Nişanı, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü gibi birçok bulunuyor. Prof. Dr. Semavi Eyice, 28 Mayıs 2018 tarihinde öldü. Ancak bilin ki hocamız tabloları ve eşyaları satılarak hocanın manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu. Şu an hocamız ile ilgili herhangi bir hatıra kalmadı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Semavi Eyice'yi tarihin karanlık noktalarına sevk etmeye kimsenin hakkı olmadığı vurgulayan Sarı, "O tablolar ve eşyalar bırakın 200 bin lirayı paha biçilmez eserlerdi. Bu eserlerinin her birinin arkasında Prof. Dr. Semavi Eyice'nin kaşesi yer alıyordu. Ancak bu eserler satılınca anı müzesinin hiçbir anlamı kalmadı. Prof. Dr. Semavi Eyice'nin yasal mirasçısı olan bu 3 kızından bu eserleri bir şekilde geri alıp müze evine geri getirmesini rica ediyorum" dedi.

3 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILMIŞTI

28 Mayıs 2018 tarihinde vefat eden Prof. Dr. Semavi Eyice'nin cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmış tabuta omuz vermişti.

3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

Semavi Eyice, İstanbul, Türkiye, Bizans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar - Son Dakika
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