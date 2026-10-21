300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi - Son Dakika
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300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi

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300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'te göreve başlamasından bu yana 300 binden fazla yabancı ülke vatandaşının vizesi iptal edildi. Beyaz Saray, Trump yönetiminin önceki yönetimlere kıyasla rekor hızda vize iptali gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mora Namdar, "ABD'ye seyahat etmek bir hak değil, ayrıcalıktır" mesajı verirken, güvenlik ve vize şartlarına yönelik denetimlerin süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak 2025'ten bu yana yabancı ülke vatandaşlarına ait 300 binden fazla vize iptal edildi. Beyaz Saray, Trump yönetiminin önceki yönetimlere kıyasla çok daha hızlı ve kapsamlı bir vize iptal süreci yürüttüğünü açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise iptal edilen vize sayısının artmaya devam ettiğini duyurdu.

300 BİNDEN FAZLA VİZE İPTAL EDİLDİ

ABD yönetimi, ülkeye giriş ve ülkede kalış şartlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırırken vize iptallerinde dikkat çeken bir rakama ulaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak 2025'ten bu yana 300 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan verilere göre Trump yönetimi, önceki ABD yönetimlerinden daha hızlı bir tempoda vize iptali gerçekleştiriyor.

BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, yabancı ülke vatandaşlarına verilen vizelerin incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Trump yönetiminin vize iptallerinde önceki dönemleri geride bıraktığını belirten yetkililer, konsolosluk ve güvenlik birimlerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

Namdar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal edilen vize sayısının 300 bini geçtiğini ve bu rakamın yükselmeye devam ettiğini vurguladı.

VİZELER NEDEN İPTAL EDİLİYOR?

Washington yönetimi, ABD'ye seyahat etmek isteyen yabancıların ülkenin yasalarına ve vize koşullarına uymak zorunda olduğunu belirtti. Yetkililer, vize şartlarının ihlal edilmesi veya güvenlik açısından sakınca tespit edilmesi halinde mevcut vizelerin iptal edilebildiğini açıkladı.

ABD makamları, vize sahiplerinin durumlarının yalnızca başvuru aşamasında değil, vize verildikten sonra da incelemeye tabi tutulabildiğini bildirdi.

"ABD'YE SEYAHAT ETMEK BİR HAK DEĞİL, AYRICALIK"

Bakan Yardımcısı Mora Namdar, vize iptallerine ilişkin açıklamasında ABD'ye seyahat etmenin koşulsuz bir hak olmadığını vurguladı. Namdar, ülkeye giriş izninin belirli kurallara bağlı bir ayrıcalık olduğunu belirterek bu kuralları ihlal eden yabancıların vizelerini kaybedebileceğini ifade etti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

ABD yönetimi, yabancı ülke vatandaşlarının vize kayıtları üzerindeki incelemelerin devam edeceğini duyurdu. İptal edilen 300 binden fazla vizenin hangi ülke vatandaşlarına ait olduğuna ilişkin ayrıntılı bir dağılım ise açıklanmadı. Yetkililerin açıklamaları, önümüzdeki dönemde de vize iptallerinin devam edebileceğine işaret etti.

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