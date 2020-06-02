"39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nın onur yazarı Nazlı Eray

Fuarda, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla onur yazarı seçilen Nazlı Eray'ın yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Fuarda, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla onur yazarı seçilen Nazlı Eray'ın yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Fuarda, fantastik edebiyattan bilim kurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik akımına odaklanarak özel etkinlikler düzenlenecek. Yurt içi ile yurt dışından yüzlerce yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımının beklendiği fuar, 31 Ekim-8 Kasım'da okuyucuyla buluşacak. Fuar kapsamında 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri yapılacak, birçok yazar imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?