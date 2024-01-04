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4-5 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika
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4-5 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

4 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

4-5 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
04.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:38
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Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

4 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

04.01.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,84 TL
  • Gazyağı TL/lt: 36,15 TL
  • Motorin TL/lt: 39,35 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 39,40 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,04 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,69 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 78,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişine, Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, akaryakıt eksikliğini protesto eden Libyalıların sahaya girmelerinin ardından yönetimin protestocularla yaptığı müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün kapatıldı.

Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası, günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

İsrail- Filistin çatışması ve Kızıldeniz'de yükselen gerilim de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da gerginliğin giderek artacağı ihtimalinin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 7 milyon 418 bin varil düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 967 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok düşüşüne ilişkin veriler doğrulanırsa fiyatlardaki artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,99 ile 79,50 dolar aralığının direnç, 78,48 ile 77,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Enerji, Soğuk Haber, Otomobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber 4-5 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4-5 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika
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