400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
09.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşık 400 erkekle korunmasız ilişkiye girdiğini ve sonrasında hamile kaldığını açıklayan Bonnie Blue isimi kadının annesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kızının yaptığını yanlış bulduğunu söylese de kararın kendi yolu olduğunu belirten anne "Kızımı yargılayanlar ayda 1 milyon pound kazansaydı tüm ahlaki değerleri değişirdi" ifadelerini kullandı.

Bonnie Blue (gerçek adı Tia Billinger), son dönemde gerçekleştirdiği tartışmalı meydan okumalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Blue, yaklaşık 400 erkekle korunmasız ilişkiye girdiğini ve ardından hamile kaldığını açıklarken, bebeğin babasını belirlemek için katılımcılardan DNA örnekleri aldığını duyurdu.

GARİP REKOR DENEMELERİ YAPIYOR

OnlyFans platformunda içerik üretmesiyle bilinen Blue'nun daha önce de benzer "rekor denemeleri" ile dikkat çektiği biliniyor. Fenomen isim, bir açıklamasında 12 saat içinde 1057 erkekle birlikte olduğunu iddia etmiş; daha sonra ise iki haftalık bir süreçte 400 erkekle korunmasız ilişki yaşadığını söylemişti. Bu etkinliklerin, içerik üretimi amacıyla OnlyFans için düzenlendiği ve "breeding mission" (üreme görevi) olarak adlandırıldığı belirtilmişti.

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

KATILIMCILARDAN DNA VE İLETİŞİM BİLGİSİ TOPLADI

Blue, söz konusu etkinliklere katılan kişilerden yalnızca iletişim bilgilerini değil, DNA örneklerini de topladığını açıkladı. Fenomen isim, olası bir hamilelik durumunda babayı tespit edebilmek için bu yöntemi tercih ettiğini ifade etti. Blue, bu süreci anlatırken "Bu sefer sadece penis boyutlarını hatırlamak yeterli değildi, DNA örneklerini ve iletişim bilgilerini de almıştım" ifadelerini kullandı. Söz konusu etkinlikler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hem etik hem de sağlık açısından yoğun eleştirilere de neden oldu.

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Şubat 2026'nın son haftasında Blue, kendi YouTube kanalında yayımladığı bir videoda hamile olduğunu açıkladı. Evde yaptığı gebelik testinin pozitif çıktığını ve ardından ultrasonla doğrulandığını belirten fenomen isim, haberi "şaşkınlık ve sevinç karışımı" duygularla karşıladığını söyledi.

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

"Kendimi iyi hissetmeyince test yaptım, bir çizgi çıktı. Şok oldum ama aynı zamanda heyecanlandım" diyen Blue, süreci takipçileriyle paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

"ÇOCUĞUMUN BABASI YAKINDA BELLİ OLACAK"

Hamilelik açıklamasının ardından Blue, etkinliğe katılan yaklaşık 400 kişiden DNA örnekleri aldığını ve laboratuvar analizlerinin sürdüğünü söyledi. Fenomen isim, "Çocuğumun babası yakında belli olacak" diyerek sonuçların açıklanacağını ifade etti. Katılımcılar arasında yer aldığı belirtilen Jak White gibi bazı isimler de sosyal medyada "Babası ben miyim bilmiyorum" şeklinde yorumlar yaptı.

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

ANNESİ DE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Blue'nun açıklamaları kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı. Bazı yorumcular, olayın bir televizyon reality programını andırdığını savunurken, özellikle çocuğun ileride bu koşulları öğrenmesinin psikolojik etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Bonnie Blue'nun annesi de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Annesi, kızının yaptığı şeyin doğru olmadığını söylediğini ancak kararın kendisine ait olduğunu belirterek, "Kızımı yargılayanlar ayda 1 milyon pound kazansaydı tüm ahlaki değerleri değişirdi. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu söyledim, ancak yol kendi yolu" ifadelerini kullandı.

Magazin, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • jcfzyvz4hk jcfzyvz4hk:
    bunu haber yapmanızdaki amaç ne olabilir 15 1 Yanıtla
  • Gökhan Aktaş Gökhan Aktaş:
    Bunun haber degeri nedir kime neye hizmet ediyorsunuz mide bulandırıyorsunuz 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Daha 16 yaşındaydı Köpekten kaçarken canından oldu Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:58
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
10:30
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:56:45. #7.13#
SON DAKİKA: 400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.