400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

Bonnie Blue (gerçek adı Tia Billinger), son dönemde gerçekleştirdiği tartışmalı meydan okumalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Blue, yaklaşık 400 erkekle korunmasız ilişkiye girdiğini ve ardından hamile kaldığını açıklarken, bebeğin babasını belirlemek için katılımcılardan DNA örnekleri aldığını duyurdu.

GARİP REKOR DENEMELERİ YAPIYOR

OnlyFans platformunda içerik üretmesiyle bilinen Blue'nun daha önce de benzer "rekor denemeleri" ile dikkat çektiği biliniyor. Fenomen isim, bir açıklamasında 12 saat içinde 1057 erkekle birlikte olduğunu iddia etmiş; daha sonra ise iki haftalık bir süreçte 400 erkekle korunmasız ilişki yaşadığını söylemişti. Bu etkinliklerin, içerik üretimi amacıyla OnlyFans için düzenlendiği ve "breeding mission" (üreme görevi) olarak adlandırıldığı belirtilmişti.

KATILIMCILARDAN DNA VE İLETİŞİM BİLGİSİ TOPLADI

Blue, söz konusu etkinliklere katılan kişilerden yalnızca iletişim bilgilerini değil, DNA örneklerini de topladığını açıkladı. Fenomen isim, olası bir hamilelik durumunda babayı tespit edebilmek için bu yöntemi tercih ettiğini ifade etti. Blue, bu süreci anlatırken "Bu sefer sadece penis boyutlarını hatırlamak yeterli değildi, DNA örneklerini ve iletişim bilgilerini de almıştım" ifadelerini kullandı. Söz konusu etkinlikler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hem etik hem de sağlık açısından yoğun eleştirilere de neden oldu.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Şubat 2026'nın son haftasında Blue, kendi YouTube kanalında yayımladığı bir videoda hamile olduğunu açıkladı. Evde yaptığı gebelik testinin pozitif çıktığını ve ardından ultrasonla doğrulandığını belirten fenomen isim, haberi "şaşkınlık ve sevinç karışımı" duygularla karşıladığını söyledi.

"Kendimi iyi hissetmeyince test yaptım, bir çizgi çıktı. Şok oldum ama aynı zamanda heyecanlandım" diyen Blue, süreci takipçileriyle paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

"ÇOCUĞUMUN BABASI YAKINDA BELLİ OLACAK"

Hamilelik açıklamasının ardından Blue, etkinliğe katılan yaklaşık 400 kişiden DNA örnekleri aldığını ve laboratuvar analizlerinin sürdüğünü söyledi. Fenomen isim, "Çocuğumun babası yakında belli olacak" diyerek sonuçların açıklanacağını ifade etti. Katılımcılar arasında yer aldığı belirtilen Jak White gibi bazı isimler de sosyal medyada "Babası ben miyim bilmiyorum" şeklinde yorumlar yaptı.

ANNESİ DE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Blue'nun açıklamaları kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı. Bazı yorumcular, olayın bir televizyon reality programını andırdığını savunurken, özellikle çocuğun ileride bu koşulları öğrenmesinin psikolojik etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Bonnie Blue'nun annesi de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Annesi, kızının yaptığı şeyin doğru olmadığını söylediğini ancak kararın kendisine ait olduğunu belirterek, "Kızımı yargılayanlar ayda 1 milyon pound kazansaydı tüm ahlaki değerleri değişirdi. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu söyledim, ancak yol kendi yolu" ifadelerini kullandı.