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Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar - Son Dakika

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. En iyi kadın oyuncu Yargı dizisi ile Pınar Deniz olurken en iyi erkek oyuncu ödülünü ise Salih Bademci aldı.

03.12.2023 - 21:19,  Güncelleme: 21:54
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Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu, erkek oyuncu, yönetmen ve dizi olmak üzere birçok kategoride ödüller sahiplerini buluyor. Ödül töreninde en iyi kadın oyuncu Yargı dizisi ile Pınar Deniz olurken en iyi erkek oyuncu ödülünü ise Salih Bademci aldı.

Organizasyonun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne denk gelmesi sebebiyle bir farkındalığa imza atıldı. Tören, görme ve işitme kaybı bulunan bireyler için ilk kez sesli betimlemeler ve simultane işaret dili çevirisi ekran geliyor.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Perihan Savaş, en iyi kadın, erkek ve dizi ödülü sahiplerini duyurdu. "En İyi Kadın Oyuncu" Yargı dizisi ile Pınar Deniz oldu.

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Dilek Taşı, Terzi ve Kulüp isimli dizilerindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Salih Bademci aldı.

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

EN İYİ DİZİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi En İyi Dizi ödülüne layık görüldü.

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

Nebahat Çehre "En İyi Dizi Çifti"ni duyurdu. Aile dizisi ile ödülü Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ aldı.

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

YILDIZI PARLAYANLAR

"Yıldızı Parlayanlar" ödülüne ise Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas, Caner Topçu layık görüldü.

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

KOMEDİ KATEGORİSİNDE ÖDÜLLER

"En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülü Güzel Günler dizisiyle Ecem Erkek'e, "En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu" ödülü Ayak İşleri dizisiyle Çağlar Çorumlu'ya gitti. "En İyi Komedi Dizisi" ise Güldür Güldür Show seçildi.

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

ROMANTİK KOMEDİ KATEGORİSİNDE ÖDÜLLER

"En İyi Romantik Komedi" dizisi kadın ve erkek oyuncu ödülleri belli oldu. Ödülü Melis Sezen verdi. "En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülü Hafsanur Sancaktutan'a, "En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu" ödülü ise Kerem Bürsin'e gitti. "En İyi Romantik Komedi Dizisi" ise Ya Çok Seversin dizisinin oldu.

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

"En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü Rana Denizer takdim etti. "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü Ada Eram kazandı.

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Televizyon

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Son Dakika Televizyon Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar - Son Dakika
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