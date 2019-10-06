Son Dakika Haberleri: 6 ekim pazar dha spor gündemi
Son Dakika Spor Haber

6 ekim pazar dha spor gündemi

27 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor 19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir19.00 Çaykur Rizespor - TrabzonsporTFF 1'İNCİ LİG14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Adanaspor16.30 Osmanlispor Futbol Kulübü - Hatayspor16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altinordu19.

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Aytemiz Alanyaspor
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Adanaspor
16.30 Osmanlispor Futbol Kulübü - Hatayspor
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altinordu
19.00 Adana Demirspor - Ekol Göz Menemenspor

BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Pınar Karşıyaka - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
15.15 Afyon Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor - Türk Telekom
17.30 OGM Ormanspor - Teksüt Bandırma BK
20.00 Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol

AVRUPA'DAN FUTBOL
14.30 M'gladbach - Augsburg (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
15.00 Celta Vigo - Athletic Bilbao (Okay Yokuşlu)
15.30 Club Brugge - Gent ( Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
15.30 Wolfsberger AC - St. Pölten (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
15.30 Fortuna Sittard - Feyenoord (Orkun Kökçü)
16.00 Manchester City - Wolverhampton ( Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.00 Roma - Cagliari (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.00 Lille- Nimes ( Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)
16.30 Wolfsburg - Union Berlin (Yunus Mallı)
17.00 St. Gallen - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Real Valladolid - Atlético Madrid (Enes Ünal)
19.00 Ruzomberok - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 Krasnodar - Spartak Moskova (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 E. Frankfurt - Werder Bremen ( Nuri Şahin, Ömer Toprak)
19.30 Real Sociedad - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
21.45 Inter - Juventus (Merih Demiral)

GOLF
Erdoğan Demirören Golf Cup sona eriyor.


Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
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