GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydıncık Kaymakamlığını ziyaret edecek, toplu açılış törenine katılacak, açılışı yapılan kurumlar ile belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yozgat/14.00/14.30/16.00/16.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile İlçe Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

3 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ataşehir, Kadıköy ve Beykoz'da esnaf ziyaretleri yapacak.

(İstanbul/14.00/16.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında STK başkanları, iş insanları, muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluşacak, Bilişim Akademisini ziyaret edecek.

(İstanbul/14.15/18.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Gastronomi Festivali programına katılacak.

(Tokat/15.25)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Şantiyesi'nde (Kağıthane İstasyonu) gençlerle bir araya gelerek test sürüşü gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak, Hizmet İhracatçıları Birliği Çalıştayı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Sakarya/14.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Derik'teki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde mevlit ve dua programına katılacak.

(Mardin/11.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'da Çin ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 4. haftaya VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor-İstanbulspor ve Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/Antalya/Adana/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK-Altaş Denizlispor, Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor ve Boluspor-Altınordu maçları yapılacak.

(Manisa/17.00/Erzurum/19.15/Bolu/21.45)

4- TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu Kırmız Grup'ta iki maçla başlayacak.

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