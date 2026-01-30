60 ilde sarı alarm! İstanbul\'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Trakya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle Türkiye'nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları düşüyor, yağış başlıyor.

5 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKOM İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı ise hafif kar yağışı beklendiğini bildirdi.

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava raporuna göre, bugün 7-13, yarın 5-8, 1 Şubat Pazar ise 4-7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ FIRTINA

MGM Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Bu bölgelerde yaşayanlara ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

60 KENTE UYARI

MGM; Adana, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Batman ve Tunceli için kar; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Osmaniye ile Düzce için ise fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU