7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Muğla için çok kuvvetli sağanak yağış ve 9 kuvvetinde fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 7 ilde sel ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

MGM'nin değerlendirmelerine göre Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Batı bölgelerinden başlayacak yağışların cuma günü itibarıyla ülke geneline yayılması bekleniyor.

KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri ve Edirne'nin güneyinde kuvvetli, kıyı ilçelerde ise çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

7 KENT İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, söz konusu iller için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

RÜZGAR 9 KUVVETİNE ÇIKACAK

Ege ve Akdeniz bölgelerinde rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR TÜM YURDA YAYILIYOR

Bugün Van çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinde kar yağışı beklenirken, yağışların yarından itibaren tüm yurda yayılacağı bildirildi. Tahminlere göre batı ve iç bölgelerde sağanak yağmur, doğu illerinde ise kar etkili olacak.

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Meteoroloji verilerine göre bugün Kırklareli'nde sıcaklık 5 ila 10, İstanbul'da 8 ila 12, Denizli'de 5 ila 17, İzmir'de 11 ila 15, Adana'da 5 ila 19, Ankara'da 0 ila 12, Samsun'da 4 ila 16, Erzurum'da -13 ila 1, Malatya'da -2 ila 8, Kars'ta -18 ila -3, Diyarbakır'da -2 ila 10 ve Gaziantep'te 2 ila 11 derece arasında seyredecek.