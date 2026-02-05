7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Haberin Videosunu İzleyin
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor
05.02.2026 08:40  Güncelleme: 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor
Haber Videosu

Meteoroloji İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Muğla için çok kuvvetli sağanak ve 9 kuvvetinde fırtına uyarısı yayınladı. 7 şehir için sel uyarısı yapılırken yağışların yarından itibaren tüm yurtta etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Muğla için çok kuvvetli sağanak yağış ve 9 kuvvetinde fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 7 ilde sel ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

MGM'nin değerlendirmelerine göre Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Batı bölgelerinden başlayacak yağışların cuma günü itibarıyla ülke geneline yayılması bekleniyor.

KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri ve Edirne'nin güneyinde kuvvetli, kıyı ilçelerde ise çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

7 KENT İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, söz konusu iller için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

RÜZGAR 9 KUVVETİNE ÇIKACAK

Ege ve Akdeniz bölgelerinde rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR TÜM YURDA YAYILIYOR

Bugün Van çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinde kar yağışı beklenirken, yağışların yarından itibaren tüm yurda yayılacağı bildirildi. Tahminlere göre batı ve iç bölgelerde sağanak yağmur, doğu illerinde ise kar etkili olacak.

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Meteoroloji verilerine göre bugün Kırklareli'nde sıcaklık 5 ila 10, İstanbul'da 8 ila 12, Denizli'de 5 ila 17, İzmir'de 11 ila 15, Adana'da 5 ila 19, Ankara'da 0 ila 12, Samsun'da 4 ila 16, Erzurum'da -13 ila 1, Malatya'da -2 ila 8, Kars'ta -18 ila -3, Diyarbakır'da -2 ila 10 ve Gaziantep'te 2 ila 11 derece arasında seyredecek.

Balıkesir, Çanakkale, Fırtına, Fırtına, Edirne, Manisa, Muğla, Aydın, İzmir, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz
“Sapık Sinan“ olarak tanınıyordu Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu "Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş
Askere giderken bile eşine yazdırdı 25 yılda ne olduysa bu defterde Askere giderken bile eşine yazdırdı! 25 yılda ne olduysa bu defterde
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:23
İspanya Kral Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
İspanya Kral Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:57
N’Golo Kante’nin yıllar önceki ’’Beşiktaş’’ videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
09:04
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan’ın 2 cümlesi yetmiş
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
07:57
Veliaht Prens’i zora sokacak fotoğraf Pedofili sapığın masasında bulundu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
07:23
Piyasalarda deprem Altın düştü, gümüş fena çakıldı
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:26:15. #7.11#
SON DAKİKA: 7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.