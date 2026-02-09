Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti - Son Dakika
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

09.02.2026 17:39
Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 79 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çifti için 5 özel ekip kuruldu. Yaşı çiftin cansız bedenlerinin farklı katlarda bulunduğu öğrenilirken; evdeki 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığı belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79) ve Nuran Çakaloğlu (79) çifti cinayeti için 5 ayrı özel ekip kuruldu.

Aydın'da Aynı ilçede oturan Dr. Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun evine geldi. Eve giren Ahmet Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde buldu.

FECİ HALDE BULDULAR

Dr. Çakaloğlu'nun ihbarı sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin, baş, boyun ve karın olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile öldükleri belirlendi. Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Komşuları, Çakaloğlu çiftinin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesi duyduklarını söyledi.

SIR PERDESİ ARALANDI

Sır ölümlerin ardından ise ekipler harekete geçti. Olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cinayetin aydınlatılması için 5 ayrı özel ekip oluşturuldu. Eve yakın bölgede güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Savcılık kararıyla ev mühürlenirken, kapıya polis şeridi çekildi.

FARKLI KATLARDA BULUNMUŞLAR

İncelemede; vücudunda 15 bıçak darbesi bulunan Turgut Çakaloğlu'nun cesedinin evin girişinde, 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Nuran Çakaloğlu'nun cesedinin ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu tespit edildi.

KESEDEKİ ALTINLAR ALINMIŞ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede; 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmek istendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA

