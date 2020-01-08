8 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan Van'da 'yetenek taraması'

'Her Şehirde Atletizm Projesi' kapsamında 300 çocuğa ulaşıldı

Yetenekli bulunan çocuklar kampta eğitime alınacak

Çocuklar kampın ardından uygun branşlara yönlendirilecek

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar : Milli takım altyapısını hazırlama hedefiyle yola çıktık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Kimse ligde kaldığımızı garantilediğimizi düşünmesin

"Futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var"

"Kafamız Menemenspor maçında, Fenerbahçe maçında değil"

"Türkiye'nin genç ve ateşli oyuncuları var"

"Çok zor bir ikinci yarı bekliyorum"

"3-4 transfer yapmalıyız"

"Türkiye'nin EURO 2020'de çok büyük şansı olduğuna inanıyorum"

"Türkiye'deki VAR'ı çözemedim"

MKE Ankaragücü'nün Arjantinli futbolcusu Oscar Scarione: Şu an yüzde yüz hazırım

"Basit goller yemememiz gerekiyor"

"Önemli olan maç içinde çözümler üretmek"

"Çok anlamlı 2 goldü"

"Patron eşim"

"Son 3 ayda, 3 farklı sakatlık yaşadım"

FIFA Kokartı takmaya hak kazanan Arda Kardeşler: VAR, faydalı bir sistem

"Özel hayatımızda çok fazla futbol konuşmuyoruz"

Genç yaşta bu kokartı taktığım için mutluyum"

"Sadece gördüğümüzü çalıyoruz"

"Cüneyt ağabey dünyada bizim için öncü"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar

"Herhangi bir oyuncumuza gelen bir teklif yok"

"Erol Hoca görevini layıkıyla yapıyor"

"Önceki yıllara göre biraz daha rahatız"

"VAR sistemini iyi kullanmak lazım"

"Milli takım emin ellerde"

"Merih ile gurur duyuyorum"

**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

FENERBAHÇE

11.00 Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını sürdürecek.

13.45 Tolga Ciğerci , basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Beşiktaş , ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.

17.00 Siyah beyazlılar, Antalya kampının ilk hazırlık maçını Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory FC ile oynayacak.

GALATASARAY

Sarı kırmızılı takım, çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

14.30 Bordo mavililer, TFF 1'inci lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçı oynanacak.

BAŞAKŞEHİR

17.30 Turuncu lacivertlilerde devre arası çalışmaları devam edecek.

ALANYASPOR

17.00 Alanya ekibi, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Tirana ile hazırlık maçında karşılaşacak.

BASKETBOL

7Days EuroCup

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Dolomiti Energia

22.00 Monaco - Galatasaray Doğa Sigorta

FIBA Şampiyonlar Ligi

22.00 Brose Baskets Bamberg - Gaziantep Basketbol

FIBA Europe Cup

17.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka

FIBA Kadınlar EuroLeague

19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Sopron Basket

21.30 Reyer Venezia - Çukurova Basketbol Kulübü

FIBA Kadınlar EuroCup

21.00 Polkowice - Botaş

VOLEYBOL

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri

GÜREŞ

11.00 Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Yaşar Doğu için ölümünün 59'uncu yıl dönümünde Cebeci Asri Şehitlik Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenecek.