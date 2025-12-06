Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor - Son Dakika
Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

06.12.2025 15:22
Muş'un Kırköy beldesinde ikamet eden 86 yaşındaki Rüstem Balık, geçirdiği mide rahatsızlığının ardından yemek yiyememeye başladı. Rüstem dede, bu yüzden 50 yıldır sadece çay ve gofret tüketerek hayatına devam ediyor. Günde iki gofretle yaşamını sürdüren Rüstem dede, "Bu evde tek başıma kalıyorum, yanımda kimse yok. Geceleri de sobanın başında oturup çay içiyorum" dedi.

Muş'un Kırköy beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, yaklaşık 50 yıldır yalnızca çay ve gofretle beslenerek yaşam mücadelesini sürdürüyor. Dört yıl önce eşini kaybeden Balık, kendi el emeğiyle yaptığı evde tek başına hayatına devam ediyor.

SADECE GOFRET YİYOR VE ÇAY İÇİYOR

Yaklaşık yarım asır önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından yemek yiyemeyen Rüstem dede, bu süreçten sonra yalnızca çay ve gofret tüketmeye başladı. Günde iki gofret yiyerek yaşamını sürdüren Balık, günün büyük bölümünü evinde geçiriyor. Yıllardır aynı beslenme düzeniyle sağlığını koruyan Rüstem dede, durumu duyanların ise hayretler içinde kalıyor. Tek başına yaşamını sürdüren 86 yaşındaki Rüstem Balık, ilerleyen yaşına rağmen çay ve gofretle hayata tutunmaya devam ediyor.

"GECELERİ SOBANIN BAŞINDA OTURUP ÇAY İÇİYORUM"

Mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemediğini söyleyen Balık, yiyebildiği tek şeyin çay ve gofret olduğunu belirterek, "Ben Rüstem Balık. 86 yaşındayım. Askerden geldikten sonra mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemiyorum. Yiyebildiğim tek şey çay ve gofret. Bu evde tek başıma kalıyorum, yanımda kimse yok. Geceleri de sobanın başında oturup çay içiyorum" dedi.

"50 YILDIR EKMEK BİLE YEMEMİŞTİR"

Rüstem'in öz yeğeni olduğunu belirten Hüseyin Dinçer, dayısının yaklaşık 50 yıldır çay ve gofret dışında hiçbir şey tüketmediğini söyleyerek, "Rüstem Balık benim öz dayımdır. 50 seneden beri çay ve gofret dışında hiçbir şey yiyip içmiyor. Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah'ın takdirinden başka bir şey değil. 50 senedir hiç ekmek bile yememiştir" dedi.

"HALA YÜRÜYÜP TIRMANABİLİYOR"

Dinçer, "İnsan bir gün bir şey yemese nasıl yaşar, anlamıyoruz; onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum. Şimdi yokuşa vursa dağa çıkar; hiçbir şey yemediği halde hala yürüyüp tırmanabiliyor. Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • parzival coleman parzival coleman:
    önündeki tabak gofret dolu hani iki tane yiyodu günde 19 79 Yanıtla
    Haydar Ali Haydar Ali:
    Allah rızası için buda yorummu lütfen biraz samimi yorum yapın. naylon poşetler içerisinde satılan gofretler var açmıştır tabağına koymuştur günlük iki tane tüketiyordur tabakla beraber de rahat olsun diye dolabına koydur günlük 10 TL yese 10 tane yiyorum der 5 tane yeter 5 tane yiyorum de biraz mantıklı yorum yapın lütfen. 97 8
    Baris Zorlu Baris Zorlu:
    sende bedenin üstunde başınvar ama ici bos ya hani ruh hastasi 35 6
    AZİZ ERCAN ÇELİKLİ AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Sosyal medyaya girişte zeka testi yapılması lazım. 33 2
    Apple User Apple User:
    mal erif 11 4
  • 0206 0206:
    biz boşu boşuna mı bu kadar vitamin almaya çalışıyoruz 29 1 Yanıtla
    Haydar Ali Haydar Ali:
    Al aha bir cahil daha, yılmadan usanmadan sizlere cevap vermek gereği duyuyoruz. Her insan farklı yaratılmıştır Her insanın metabolizması farklıdır. bazı insanlar su içse kilo alır bazıları hamur yerse kilo alır. sana et yarar diğerine ot yarar kimi baldan zehirlenir kimi yoğurttan zehirlenir uzun lafın kısası dünyadaki insanlar nasıl birbirinden farklı ise yediği gıdalarda bazı insanlara farklılık gösterebiliyor. bazı insanların metabolizması soğan ekmekle vitaminini alır bazıları da ne yesem vitamin alamaz herkesi aynı kefeye koymak doğru değil milyon da bir de olsa farklılıklar oluyor Allah'ın adaleti. 19 14
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    sağlık öyle bir intihamki anlatamam, kimse kimsenin neler çektiğini anlamaz bu hayatta ,başa gelmedikçe! Allah şifa arayanlara ,tez zamanda şifa versin. 27 0 Yanıtla
  • hanram2007 hanram2007:
    Allah şifalar versin İnşaallah. 21 3 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Rüstem dede ideal vatandaştır. Siz de 2 gofret ve çay ile yaşayabilirsiniz. Böylece yok emekli maaşı yetmiyor, yok asgari ücret düşük gibi nifak söylemlerinde bulunmazsınız. Bir gün hepimizin Rüstem dede gibi olmasını temenni ediyorum. 17 2 Yanıtla
