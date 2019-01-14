9 İlde Fetö Operasyonu: 10 Muvazzaf Asker Gözaltında
17 dakika önce
TUNCELİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
TUNCELİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında 10 muvazaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Tunceli merkezli Hatay
, Kırklareli
, Ankara
, İzmir
, Balıkesir
, Nevşehir
, Bursa
ve Sakarya
'da adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Tunceli'de görev yaptıkları tarihlerde ankesörlü telefonlar ile örgütün sözde mahrem imamları ve diğer örgüt yöneticileriyle görüşme yaparak, aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri ve elde ettikleri bilgileri diğer örgüt mensuplarına ilettikleri öne süriken 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler Tunceli'ye getirilerek emniyette sorguya alındı. - Tunceli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:58 Kaynak: DHA
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
İhanet Haberleriyle Gündeme Gelen İrem Derici, Yeni Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Poz Verdi
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak