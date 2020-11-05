9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı - Son Dakika

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Run For Life Koşusu'nda organ bağışının önemine dikkat çekildi. Pandemi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen koşu, farklı yerlerde ve zamanlarda 5 kilometrelik mesafenin akıllı telefonlar ile ölçülmesiyle tamamlandı. Üç gün süren proje kapsamında 9 ülkeden yaklaşık bin gönüllü, 3 bin kilometre mesafeyi organ bağışı bekleyenler için kat etti.

Medicana Sağlık Grubu'nun öncülük ettiği koşu ile organ bağışı konusunda farkındalığa dikkat çekmek istediklerini belirten Prof. Dr. Murat Tuncer, " Türkiye'de şu an organ bekleyen yaklaşık 25 bin insanımız var. Ne yazık ki yılda 10 bin insanımız diyalizlerde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Şu an biz konuşurken 26 kişi hayatını kaybediyor" dedi. Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bu yıl koşunun 6'ncı kez düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Tuncer, "İlk 5 koşuyu Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirmiştik ama bu yıl pandemi şartlarından dolayı akıllı telefonlar üzerinden sanal olarak tüm Türkiye'de gerçekleştirdik. Umuyorum ki bu sayede organ bağışı bilincini Türkiye'de yaygınlaştırıp birçok hayata dokunacağız" diye konuştu.

"25 BİN İNSAN ORGAN BEKLİYOR"

Türkiye'de çok sayıda hastanın organ beklerken hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Murat Tuncer, "Türkiye'de şu an organ bekleyen yaklaşık 25 bin insanımız var. Ne yazık ki yılda 10 bin insanımız diyalizlerde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Şu an biz konuşurken 26 kişi hayatını kaybediyor. Yılda da 4 bin civarı organ nakli yapabiliyoruz. Yani nakil yaptığımız hasta sayısı hayatını kaybedenlere dahi yetmiyor. Türkiye'de organ nakillerinin yüzde 80'inini canlıdan yapıyoruz. Çünkü ülkemizde ne yazık ki halen organ bağışı diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça az. Bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle, aktivitelerle toplumun bilinç düzeyini değiştirip bu dengeyi değiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

PANDEMİ NEDENİYLE DÜNYAYA AÇILDI

Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Medicana Sağlık Grubu'nun düzenlediği geleneksel koşu hakkında bilgi veren organizasyon yetkilisi Ali Uzun ise koşu hakkında şu bilgileri verdi:

"5 yıl önce organ bağışının önemine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak için başladığımız Run For Life-Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız koşusunu bu yıl sanal yarışa dönüştürdük. Katılımcılar farklı yerlerde ve zamanlarda bireysel olarak 5 kilometre koşuyor ve koştukları mesafeyi aplikasyonlar ile kaydediyor. Kaydedilen aktiviteler bizim sistemimize entegre ediliyor ve sonuç sayfasında kimin hangi dereceyi koştuğu, kaçıncı sırada yer aldığı paylaşılıyor. Ayrıca bu yıl sanal koşu olması nedeniyle etkinlik uluslararası bir boyut kazandı. Almanya, İngiltere, Polanya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'dan kayıt olan sporcular var."

KALPLER ORGAN BAĞIŞI BEKLEYENLER İÇİN ÇARPTI

Üç gün süren proje kapsamında 9 ülkeden yaklaşık bin gönüllü 30 Ekim- 01 Kasım tarihleri arasında 2.8 milyon adımla 3 bin kilometre mesafeyi organ bağışı bekleyenler için kat etti. Run For Life katılımcılarının kalbi yaklaşık 3 milyon defa umut olmak için attı.