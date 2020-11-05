9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı - Son Dakika

9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı

05.11.2020 13:08
9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı, System.String[]

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Run For Life Koşusu'nda organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Run For Life Koşusu'nda organ bağışının önemine dikkat çekildi. Pandemi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen koşu, farklı yerlerde ve zamanlarda 5 kilometrelik mesafenin akıllı telefonlar ile ölçülmesiyle tamamlandı. Üç gün süren proje kapsamında 9 ülkeden yaklaşık bin gönüllü, 3 bin kilometre mesafeyi organ bağışı bekleyenler için kat etti.

Medicana Sağlık Grubu'nun öncülük ettiği koşu ile organ bağışı konusunda farkındalığa dikkat çekmek istediklerini belirten Prof. Dr. Murat Tuncer, " Türkiye'de şu an organ bekleyen yaklaşık 25 bin insanımız var. Ne yazık ki yılda 10 bin insanımız diyalizlerde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Şu an biz konuşurken 26 kişi hayatını kaybediyor" dedi. Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bu yıl koşunun 6'ncı kez düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Tuncer, "İlk 5 koşuyu Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirmiştik ama bu yıl pandemi şartlarından dolayı akıllı telefonlar üzerinden sanal olarak tüm Türkiye'de gerçekleştirdik. Umuyorum ki bu sayede organ bağışı bilincini Türkiye'de yaygınlaştırıp birçok hayata dokunacağız" diye konuştu.

"25 BİN İNSAN ORGAN BEKLİYOR"

Türkiye'de çok sayıda hastanın organ beklerken hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Murat Tuncer, "Türkiye'de şu an organ bekleyen yaklaşık 25 bin insanımız var. Ne yazık ki yılda 10 bin insanımız diyalizlerde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Şu an biz konuşurken 26 kişi hayatını kaybediyor. Yılda da 4 bin civarı organ nakli yapabiliyoruz. Yani nakil yaptığımız hasta sayısı hayatını kaybedenlere dahi yetmiyor. Türkiye'de organ nakillerinin yüzde 80'inini canlıdan yapıyoruz. Çünkü ülkemizde ne yazık ki halen organ bağışı diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça az. Bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle, aktivitelerle toplumun bilinç düzeyini değiştirip bu dengeyi değiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

PANDEMİ NEDENİYLE DÜNYAYA AÇILDI

Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Medicana Sağlık Grubu'nun düzenlediği geleneksel koşu hakkında bilgi veren organizasyon yetkilisi Ali Uzun ise koşu hakkında şu bilgileri verdi:

"5 yıl önce organ bağışının önemine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak için başladığımız Run For Life-Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız koşusunu bu yıl sanal yarışa dönüştürdük. Katılımcılar farklı yerlerde ve zamanlarda bireysel olarak 5 kilometre koşuyor ve koştukları mesafeyi aplikasyonlar ile kaydediyor. Kaydedilen aktiviteler bizim sistemimize entegre ediliyor ve sonuç sayfasında kimin hangi dereceyi koştuğu, kaçıncı sırada yer aldığı paylaşılıyor. Ayrıca bu yıl sanal koşu olması nedeniyle etkinlik uluslararası bir boyut kazandı. Almanya, İngiltere, Polanya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'dan kayıt olan sporcular var."

KALPLER ORGAN BAĞIŞI BEKLEYENLER İÇİN ÇARPTI

Üç gün süren proje kapsamında 9 ülkeden yaklaşık bin gönüllü 30 Ekim- 01 Kasım tarihleri arasında 2.8 milyon adımla 3 bin kilometre mesafeyi organ bağışı bekleyenler için kat etti. Run For Life katılımcılarının kalbi yaklaşık 3 milyon defa umut olmak için attı.


9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı
9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı
9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı
9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı

Organ Bağışı, Murat Tuncer, Türkiye, organ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu         
10:24
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
10:15
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük         
08:50
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 13:31:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 ülkeden bin gönüllü umut olmak için 3 milyon defa adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei