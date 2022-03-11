AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça yayını 10 yaşında - Son Dakika
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AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça yayını 10 yaşında

11.03.2022 13:50
AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça yayını 10 yaşında

Anadolu Ajansının (AA) 11 Mart 2012'de kurulan Bosna Hersek merkezli Boşnakça-Hırvatça-Sırpça servisi, geride bıraktığı 10 yıllık yayın hayatı süresince Balkanlar'ın önemli ve güvenilir haber kaynaklarından biri haline geldi.

Anadolu Ajansının (AA) 11 Mart 2012'de kurulan Bosna Hersek merkezli Boşnakça-Hırvatça-Sırpça servisi, geride bıraktığı 10 yıllık yayın hayatı süresince Balkanlar'ın önemli ve güvenilir haber kaynaklarından biri haline geldi.

Başkent Saraybosna'da, dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic ile dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla açılan AA temsilciliği ve BHS yayını, Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak hayata geçirilen çok dilli yayıncılığın başarılı örneklerinden biri oldu.

10 yıldır gündemi yakından takip ediyor

AA'nın BHS yayın servisi, bu 10 yıllık sürede birçok bölgesel ve uluslararası gelişmeyi yakından izledi.

BHS yayın servisinde çalışan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar geçen süre zarfında 2012'de dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Bosna Hersek ziyareti, 2013'te Hırvatistan'ın AB'ye üye olması, aynı yıl Balkanlar'daki en büyük toplu mezarın Bosna Hersek'te bulunması ve Bosna Hersek'te 22 yıl sonra yapılan tarihi nüfus sayımı, 2014'te Bosna Hersek ve Sırbistan'ı etkileyen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği selleri, aynı yıl Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanlığının da yakıldığı büyük gösterileri, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Sırbistan'a yaptığı tarihi ziyareti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu birçok liderin bölgeye yaptığı ziyaretleri, sığınmacı krizi ve Kovid-19 salgını gibi birçok önemli gelişmeyi takip ederek abonelerine ulaştırdı.

AA'nın BHS yayını aynı zamanda insan hikayelerini işleyen özel haberleriyle de bölge ülkelerinden ilginç ve başarılı yaşam öykülerini okurlarla buluşturdu.

YORUMLAR
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Bekir Bozdağ, Balkanlar, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça yayını 10 yaşında - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça yayını 10 yaşında - Son Dakika
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