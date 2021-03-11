AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça yayını 9 yaşında - Son Dakika

AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça yayını 9 yaşında

11.03.2021 12:31
AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça yayını 9 yaşında, System.String[]

Anadolu Ajansının (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) yayını dokuzuncu yaşını kutluyor.

Anadolu Ajansının (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) yayını dokuzuncu yaşını kutluyor.

AA'nın 100. Yıl Vizyonu kapsamında 11 Mart 2012'de hayata geçirilen Bosna Hersek merkezli BHS yayın servisi, geride bıraktığı 9 yıllık yayın hayatı süresince Balkanlar'ın önemli ve güvenilir haber kaynaklarından biri haline geldi.

Başkent Saraybosna'da, dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla açılan AA temsilciliği ve BHS yayını, Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak hayata geçirilen çok dilli yayıncılığın başarılı örneklerinden biri oldu.

Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan'dan 100'ün üzerinde abonesi bulunan BHS yayın servisi, günde ortalama 80 haber, 250 fotoğraf ve 20 görüntüyü abonelerine servis ediyor.

9 yıldır gündemi yakından takip ediyor

AA'nın BHS yayın servisi, 9 yıllık süre içinde birçok bölgesel ve uluslararası gelişmeyi de yakından takip etti.

BHS yayın servisinde çalışan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar geçen süre zarfında 2012'de dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Bosna Hersek ziyareti, 2013'te Hırvatistan'ın AB'ye üye olması, aynı yıl Balkanlar'daki en büyük toplu mezarın Bosna Hersek'te bulunması ve Bosna Hersek'te 22 yıl sonra yapılan tarihi nüfus sayımı, 2014'te Bosna Hersek ve Sırbistan'ı etkileyen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği selleri, aynı yıl Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanlığının da yakıldığı büyük gösterileri, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Sırbistan'a yaptığı tarihi ziyareti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Papa Franciscus gibi liderlerin bölgeye ziyaretleri, sığınmacı krizi ve Kovid-19 salgını gibi birçok önemli gelişmeyi takip ederek abonelerine ulaştırdı.

AA'nın BHS yayını aynı zamanda insan hikayelerini işleyen özel haberleriyle de bölge ülkelerinden ilginç ve başarılı yaşam öykülerini okurlarla buluşturdu.

Avrupa Birliği, Bekir Bozdağ, Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça yayını 9 yaşında - Son Dakika


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