AB, Kanada'yı seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkardı - Son Dakika

AB, Kanada'yı seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkardı

22.10.2020 02:15
AB, Kanada'yı seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkardı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), Kanada'yı, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), Kanada'yı, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkardı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Kanada'yı, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkaran AB, bundan böyle Kanada vatandaşlarına 14 günlük karantina başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerini uygulayacak.

AB'nin kararına gerekçe olarak, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkin biçimde yaşandığı Kanada'da vaka sayısında yaşanan artış gösterildi.

Yapılan bu değişiklikle, AB'nin Kovid-19 kısıtlaması uygulamadığı ülke sayısı 9'a geriledi. Listede, Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Uruguay bulunuyor.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

Yaşlı bakım merkezinden Kızılhaç'a çağrı

Öte yandan, Kanada'nın federal başkenti Ottawa'daki bir yaşlı bakım merkezi, salgınla mücadelede çaresiz kalınca Kızılhaç'ı yardıma çağırdı.

Ottawa'nın doğusundaki Hawkersbury kasabasında bulunan ve belediye tarafından işletilen yaşlı bakım merkezinin yöneticisi Alexandre Gorman, bir kişinin öldüğü merkezde 31 yaşlı ve 17 personelin testlerinin pozitif çıktığını belirtti. Gorman, "Kızıl Haç, temizlik ve yüksek yoğunluklu dezenfeksiyonda bize yardımcı olacak. Sadece yaşlıların odalarına bir tabak yemek götürseler bile harika." dedi.

Son 3 günde 68 kişi öldü

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle son 3 günde 68 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 9 bin 421 artarak 196 bin 915'den 206 bin 336'ya yükseldi.

Avrupa Birliği, Kanada, Mart, Cbc, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Kanada'yı seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkardı - Son Dakika

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