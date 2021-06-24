AB Liderler Zirvesi başlıyor - Son Dakika

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, gündemde Türkiye ile ilişkiler de dahil olmak üzere bugün ve yarın Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde bir araya geliyor.

İki gün sürecek olan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ilk toplantısı bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlıyor. 27 ülkenin liderleri, Covid-19 salgını, ekonomik toparlanma, göç, siber güvenlik, Libya, Belarus, Sahel, Etiyopya, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler de dahil olmak üzere dış ilişkileri görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye konuk olarak katılarak, öğle yemeğinde AB ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek ve Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda da bulunacak.

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye ile ilgili görüşmeler kapsamında, Türkiye-AB ilişkisi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları, Türkiye'ye mülteciler için yardım fonu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Covid-19 salgını

Avrupa Konseyi, epidemiyolojik ve aşı durumunu değerlendirecek ve Covid-19 salgınıyla başa çıkmak için koordinasyon çabalarını sürdürecek. Bu bağlamda liderler, AB içinde serbest dolaşım hakkının önündeki kalan engelleri ele alacak.

Ekonomik toparlanma

AB liderleri, 750 milyar fonluk "Yeni Nesil AB"nin uygulanmasının mevcut durumunu değerlendirecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kısmen AB tarafından finanse edilen ulusal kurtarma planlarını başlatmak için AB ülkelerini tek tek ziyaret etmeye başladı. - BRÜKSEL