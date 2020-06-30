ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle telefon görüşmeleri basına sızdı - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle telefon görüşmeleri basına sızdı

ABD'de araştırmacı gazeteci Carl Bernstein, Başkan Donald Trump'ın, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini, resmi belgelere ve tanıklara dayandırarak yayımladı.

ABD'de araştırmacı gazeteci Carl Bernstein, Başkan Donald Trump'ın, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini, resmi belgelere ve tanıklara dayandırarak yayımladı. Trump'ın liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde Alman Şansölyesi Merkel'i "aptal", İngiltere eski Başbakanı Therasa May'i ise " omurgasız" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

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ABD'de 1972-1974 yılları arasında ABD Başkanı Richard Nixon yönetimini içeren ve Nixon'ın başkanlığının sona ermesiyle sonuçlan Watergate skandalını ortaya çıkaran araştırmacı gazeteci Carl Bernstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin detayları paylaştı. ABD medyasından CNN International, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump ile yaptığı görüşmelerde daha üstün geldiğini bildirdi. Diğer telefon görüşmelerine ilişkin detaylar da basına sızdırıldı.

PUTİN'E KARŞI ÜSTÜNLÜK SAVAŞI

Donald Trump'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin detaylar da yer aldı. Bahsi geçen görüşmelerde, Trump'ın sık sık kendisini övdüğü, ABD ekonomisinde gösterdiği başarıdan dolayı övündüğü aktarıldı. Öte yandan, kendisinin, özellikle Obama yönetiminden daha güçlü ve akıllı olduğunu söylediği ifade edildi. CNN'deki haberde, Putin ve Trump görüşmeleri, 'buhar banyosunda muhabbet eden iki adam' olarak değerlendirildi.

MERKEL'E "APTAL" YORUMU

Telefon görüşmelerine dayandırılan habere göre Donald Trump, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May için "zayıf" diyerek eleştirdi. Öne çıkan detaylardan bir diğer ise Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel için "aptal" demesi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı yorumlarda, "Rusların cebinde" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN MAY'E OMURGASIZ ELEŞTİRİSİ

Ayrıca, Trump'ın Theresa May hakkında yaptığı konuşmalarda, May'in Brexit sürecine yaklaşımını "omurgasız" olarak değerlendirdiği kaydedildi. Merkel'in Trump karşısında sakinliğini koruduğu, ancak Theresa May'in konuşmalardan sonra 'kızgın ve gergin' olduğu belirtildi. Ayrıca, Trump'ın Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birlikte kendi 'servetini' övdüğü aktarıldı.

EN İYİ ANLAŞTIĞI LİDER ERDOĞAN

ABD Başkanı Donald Trump'ın, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ile yaptığı görüşmelerde, önceki başkanları eleştirdiği kaydedildi. Söz konusu konuşmalarda, Trump'ın eski ABD Başkanları Barack Obama ve George W. Bush için "Bir şey bildikleri yok" dediği ifade edildi. Öte yandan, Trump'ın en çok konuştuğu liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ve en iyi anlaştığı lider olarak ifade edildiği belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Angela Merkel, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle telefon görüşmeleri basına sızdı - Son Dakika Dünya

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