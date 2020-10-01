ABD'de başkan adayları arasındaki "kaotik" tartışmanın ardından yeni kurallar getiriliyor - Son Dakika

ABD'de başkan adayları arasındaki "kaotik" tartışmanın ardından yeni kurallar getiriliyor

ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden arasında önceki gece yapılan ilk televizyon tartışmasında, tarafların birbirlerinin ve moderatörün sözünü kestiği anların yol açtığı rahatsızlık, düzenleyicileri yeni kurallar belirlemeye sevk etti.

ABD'de başkan adayları arasındaki

ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden arasında önceki gece yapılan ilk televizyon tartışmasında, tarafların birbirlerinin ve moderatörün sözünü kestiği anların yol açtığı rahatsızlık, düzenleyicileri yeni kurallar belirlemeye sevk etti.

Tartışmaların organizasyonunu üstlenen Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) yaptığı açıklamada, sonraki iki televizyon tartışmasının daha sağlıklı bir düzende yapılmasını sağlamak üzere bazı format değişiklikleri üzerinde çalışıldığını duyurdu.

1987'den bu yana tartışmaların düzenini belirleyen partiler üstü komisyonca yapılan açıklamada, "Dün geceki tartışma, meselelerin sağlıklı tartışılabilmesi için sonraki tartışmalarda formatın daha düzenli bir yapıya kavuşturulması gereğini ortaya koymuştur. CPD yapılacak değişiklikleri dikkatlice ele alıp, tedbirleri kısa süre içinde duyuracaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada tartışmanın moderatörlüğünü yürüten Chris Wallace'a sergilediği profesyonellik için teşekkür edilirken, sonraki tartışmalarda düzeni sağlamak üzere ilave araçlara başvurulacağı belirtildi.

Trump ile Biden arasındaki ilk tartışma, Trump'ın sürekli araya girerek rakibi Biden'ın sözünü kestiği, Biden ve Trump'ın birbirlerini dinlemeden aynı anda konuşarak karşılıklı suçlamalara yanıt verdikleri anların yoğunluğu nedeniyle yorumcular tarafından "kaotik" olarak nitelendirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre komisyon, moderatörün gerektiğinde konuşmacıların mikrofonlarını kapatabilmesi dahil bir dizi önlem üzerinde çalışıyor.

Konuşmacılardan birinin diğerinin sözünü kesmesi halinde karşı tarafa ilave süre verilerek cezalandırılması, komisyonun değerlendirdiği önlemler arasında bulunuyor.

Öte yandan tarafların konuşma sürelerini kullanmalarının ardından karşılıklı tartışmanın teşvik edildiği münazara tarzındaki kısımların formattan tamamen çıkarılması da gündemde.

Televizyon tartışmaları ABD demokrasi geleneğinin önemli bir unsuru

ABD'de televizyon aracılığıyla geniş kitlelerle buluşan ilk başkanlık tartışması, Cumhuriyetçi Parti adayı, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Demokrat Parti adayı Senatör John F. Kennedy arasında 1960 yılında yapıldı. CBS televizyonunun Chicago'daki stüdyolarında bir araya gelen iki aday, sunucu Howard K. Smith moderatörlüğünde bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Adaylar o yıl yapılan seçimler öncesinde üç kez daha benzer formattaki televizyon tartışmalarında bir araya geldi. Tartışmalar, o dönemde ulusal siyaset sahnesinde adını yeni duyurmaya başlayan Kennedy'nin seçimi kazanmasında önemli bir faktör olurken, sonraki seçimlerin tümünde tekrarlandı ve Amerikan demokrasisinin temel veçhelerinden biri haline geldi.

Televizyon tartışmalarını organize etmek üzere özel komisyon

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti, 1976'da başkanlık tartışmalarını organize etmek, yayınların formatlarına ve hangi medya kuruluşlarınca yayınlanacağına karar vermek üzere Başkanlık Tartışmaları Komisyonunu (CPD) kurdu.

Gelirini bağımsız bağışçılardan ve yayın kuruluşlarından aldığı yayın bedellerinden elde eden CPD, tartışmaların formatını ve genel kurallarını belirliyor.

Tartışmalar üç ayrı formatta yapılıyor

Yıldan yıla bazı farklılıklar olabilmekle birlikte başkan adaylarının televizyondan yayımlanan tartışmaları genelde üç formatta yapılıyor.

"Panel tartışması" formatında adaylar, bir moderatör yönetiminde habercilerden oluşan bir grubun sorularını yanıtlıyor. "Konu başlığı" formatında adaylar, belirli konu başlıklarındaki görüşlerini sırayla aktararak karşılıklı soru ve yanıtlarla birbirlerini sorguluyor. "Kasaba meclisi" adı verilen formatta ise adaylar, siyasi programlarını küçük bir kasaba meclisinde görüşülüyormuş gibi bir grup seçmenle tartışıyor.

2020 seçimleri için 4 televizyon tartışması planlandı

Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, 22 Kasım'da yapılacak 2020 başkanlık seçimleri öncesinde başkan adayları arasında 3 ve başkan yardımcısı adayları arasında 1 televizyon tartışması yapılacağını açıklamıştı.

Trump ve Biden ilk televizyon tartışması için 29 Eylül'de Ohio eyaletinin Cleveland kentinde Case Western Reserve Üniversitesinde karşı karşıya geldi. Fox News televizyon kanalının sunucusu Chris Wallace'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma "konu başlığı" formatındaydı.

Adaylar ikinci kez 15 Ekim'de Florida eyaletine bağlı Miami kentinde Adrienne Arsht Gösteri Sanatları Merkezi salonunda düzenlenecek "kasaba meclisi" formatındaki tartışmada bir araya gelecek.

Üçüncü ve son tartışma ise 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Belmont Üniversitesinde yapılacak. Söz konusu tartışmanın "panel" formatında olması bekleniyor.

Başkan yardımcıları da tartışma sahnesine çıkacak

Öte yandan, Cumhuriyetçi Parti başkan yardımcısı adayı Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Demokrat Parti başkan yardımcısı adayı eski California Başsavcısı Senatör Kamala Harris, 7 Ekim'de Utah eyaletinin Salt Lake şehrindeki Utah Üniversitesindeki Kingsbury Salonu'nda düzenlenecek tartışmada kozlarını paylaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de başkan adayları arasındaki 'kaotik' tartışmanın ardından yeni kurallar getiriliyor - Son Dakika

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