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ABD Senatosundaki toplantıya kanlı eller damga vurdu, Blinken o anlarda ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

ABD Senatosundaki toplantıya kanlı eller damga vurdu, Blinken o anlarda ne yapacağını şaşırdı

Son Güncelleme: 31.10.2023 18:30

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda yapılan toplantıda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için konuşma yaparken, Gazze saldırılarına karşı olan protestocular tarafından protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi.

Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Senato Ödenek Komitesi'nde, Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu. Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken'ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

"GAZZE'DE KATLİAMI DURDURUN"

Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla "Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın", "Gazze'de katliamı durdurun", "Gazze'de çocukları kurtarın" ve "Şimdi ateşkes" şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı.

KANA BULANMIŞ ELLERİNİ HAVAYA KALDIRARAK PROTESTO ETTİLER

Söz konusu protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından Blinken konuşmasına devam ederken, bazı göstericiler, Blinken'ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti. Göstericilerin, havaya kaldırdıkları ellerinde, "Gazze'ye özgürlük" şeklinde yazılar olduğu da görüldü.

106 MİLYAR DOLARLIK YARDIM TALEBİ

Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Senato Ödenek Komitesi önünde, Başkan Joe Biden yönetiminin 14,3 milyar doları İsrail'e ve 61,4 milyar doları da Ukrayna'ya olmak üzere değişik kalemler içeren Kongreden toplam 106 milyar dolarlık yardım talebi hakkında bugün ifade veriyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Senatosundaki toplantıya kanlı eller damga vurdu, Blinken o anlarda ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Senatosundaki toplantıya kanlı eller damga vurdu, Blinken o anlarda ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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