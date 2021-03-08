ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Jill Biden, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödüllerini takdim etti - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Jill Biden, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödüllerini takdim etti

08.03.2021 19:53
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Jill Biden, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödüllerini takdim etti, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görülen aralarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün de bulunduğu 14 kadına ödüllerini verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görülen aralarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün de bulunduğu 14 kadına ödüllerini verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2007'den bu yana her yıl Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü Töreni'ne bu yıl Bakan Blinken ve "First Lady" Jill Biden ev sahipliği yaptı.

Törende konuşan Blinken, ödül verilen kadınların birçoğunun ülkelerinde tehdit ve polis tacizlerine rağmen kadın haklarını ve özgürlükleri savunduklarını belirtti.

Blinken, "Onlar bize bir şey hatırlatıyor. Kadınların, siyasi, ekonomik ve soysal gücün yarısından azına hükmettiği yerlerde bile insan hakları, demokrasi ve adalet konusundaki değişimlere öncülük ettiğini unutmamalıyız." dedi.

Kadınları tek tek tanıtan Blinken, Güllü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Canan Güllü, bir kadın hakları aktivisti ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı'dır. Geçen yıl, Türkiye'nin aile içi şiddete karşı tesis edilen insan hakları antlaşması olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı başarılı bir örgütleme yapmıştı."

Güllü'yü ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield takdim etti.

Satterfield, Güllü'nün uzun yıllar kadın hakları ve cinsiyet temelli şiddet ile mücadelesine vurgu yaparak özellikle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında evlerde izole edilen kadınlara yardım ve destekte bulunduğunu söyledi.

First Lady Biden'den diplomasi mesajı

Toplantıda konuşan First Lady Biden ise eski Başkan Donald Trump'ın dönemine imada bulunarak, "Son birkaç yılda Dışişleri mensuplarımız diplomasinin ne kadar kırılgan ve kritik olduğunu gördüler. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorluklar hizmet ettiğiniz ülkelerde demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için daha çok mücadele etmeniz konusunda size ilham versin." dedi.

Ödüle layık görülen kadınlara da hitap eden Biden, "Başkan ve Bakan Blinken, sizin inancınızın ödüllendirilmesini sağlayacaklardır. ABD (dünyaya) liderlik edecek çünkü yolu siz açıyorsunuz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı bu yıl Venezuela, Guatemela, Kongo, Belarus, İran, Mynamar ve Çin dahil farklı ülkelerden 14 kadına Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü verdi.

Bakanlık ayrıca, farklı zamanlarda öldürülen 7 Afgan aktivist kadını ise onur ödülüne layık gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Jill Biden, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Jill Biden, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödüllerini takdim etti - Son Dakika


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