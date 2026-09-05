ABD, 2 savaş gemisinin hedef alınmasının ardından 3 İran tankerini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, 2 savaş gemisinin hedef alınmasının ardından 3 İran tankerini vurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları'nın bölgedeki 2 ABD savaş gemisine balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından İran'a ait 3 petrol tankerini hedef aldığını açıkladı. CENTCOM, Karg Adası açıklarında 2 tankerin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD gemilerine ateş açması halinde petrol tankerlerinin vurulacağını söyledi. İran ise ABD'yi sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı konusunda uyardı.

ABD ordusu,  İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurdu.

“ABD GEMİLERİ BAŞARIYLA KURTULDU”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgesel sularda devriye gezen ABD Donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran ham petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.

İran'ın yaptığı saldırıdan ABD gemilerinin "başarıyla kurtulduğu" belirtilen açıklamada, CENTCOM'un Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de bir İran tankerinin imha edildiği kaydedildi.

“GEMİLERİME ATEŞ EDERSENİZ, SİZE ÇOK DAHA YÜKSEK BİR EKONOMİK BEDEL ÖDETİRİZ”

Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızları'na mesajımız açık, eğer gemilerime ateş ederseniz, size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödetiriz." ifadesine yer verildi.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH: TEK YAPMALARI GEREKEN ABD DONANMASINA ATEŞ ETMEMEK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de CENTCOM'un sosyal medya platformundaki açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "Çok basit: İran, ABD gemilerine ateş ederse, petrol tankerlerini imha edeceğiz ve batıracağız. Tek yapmaları gereken ABD donanmasına ateş etmemek." ifadelerini kullandı.

Hegseth, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını, petrol tanker filosunun ise savunmasız olduğunun altını çizerek, ABD hava kuvvetleri ve donanmasının bu filonun tamamına saldırabileceğini kaydetti.

İRAN SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ABD'YE "SONRAKİ SALDIRILARIN DAHA ŞİDDETLİ OLACAĞI" UYARISI

Saldırının ardından  İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi "sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı" konusunda uyardı.

İran devlet televizyonuna göre, Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Gündem, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD, 2 savaş gemisinin hedef alınmasının ardından 3 İran tankerini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

23:59
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
23:49
Aziz Yıldırım’dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
23:05
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor 3 maçtır gol yemediler
Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler
22:59
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a denk geldi
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi
22:46
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
22:17
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
22:09
İsmail Kartal’ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
22:06
Asensio locada uzaklara daldı Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
21:22
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
21:20
Derbide Vlahovic’ten olay hareket Fenerbahçe taraftarı delirdi
Derbide Vlahovic'ten olay hareket! Fenerbahçe taraftarı delirdi
21:00
Oyuncu Serhat Kılıç’ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti
Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 00:05:49. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, 2 savaş gemisinin hedef alınmasının ardından 3 İran tankerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement