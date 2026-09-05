ABD, 2 savaş gemisinin hedef alınmasının ardından 3 İran tankerini vurdu

ABD ordusu, İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurdu.

“ABD GEMİLERİ BAŞARIYLA KURTULDU”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgesel sularda devriye gezen ABD Donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran ham petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.

İran'ın yaptığı saldırıdan ABD gemilerinin "başarıyla kurtulduğu" belirtilen açıklamada, CENTCOM'un Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de bir İran tankerinin imha edildiği kaydedildi.

“GEMİLERİME ATEŞ EDERSENİZ, SİZE ÇOK DAHA YÜKSEK BİR EKONOMİK BEDEL ÖDETİRİZ”

Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızları'na mesajımız açık, eğer gemilerime ateş ederseniz, size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödetiriz." ifadesine yer verildi.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH: TEK YAPMALARI GEREKEN ABD DONANMASINA ATEŞ ETMEMEK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de CENTCOM'un sosyal medya platformundaki açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "Çok basit: İran, ABD gemilerine ateş ederse, petrol tankerlerini imha edeceğiz ve batıracağız. Tek yapmaları gereken ABD donanmasına ateş etmemek." ifadelerini kullandı.

Hegseth, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını, petrol tanker filosunun ise savunmasız olduğunun altını çizerek, ABD hava kuvvetleri ve donanmasının bu filonun tamamına saldırabileceğini kaydetti.

İRAN SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ABD'YE "SONRAKİ SALDIRILARIN DAHA ŞİDDETLİ OLACAĞI" UYARISI

Saldırının ardından İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi "sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı" konusunda uyardı.

İran devlet televizyonuna göre, Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.