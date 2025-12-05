ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var - Son Dakika
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var

05.12.2025 18:37
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde kurulacak olan uluslararası barış gücünün bir parçası olmasını istediğini belirterek, ''İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, Gazze Şeridi'nde oluşturulması beklenen uluslararası barış gücüne Türkiye'nin katılımına ilişkin açıklama yaptı.

"ABD, TÜRKİYE'Yİ GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ BARIŞ GÜCÜNDE GÖRMEK İSTİYOR"

Barrack, ABD'nin Türkiye'nin söz konusu barış gücünün bir parçası olması istediğini belirtti. Ancak İsrail'in bu fikre karşı çıkabileceğini de vurgulayan Barrack, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şahsi danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın kendisinin yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.

"F-35'LERE İLİŞKİN SORUNLAR 4-6 ARASINDA ÇÖZÜLECEKTİR"

Barrack Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ve Türkiye'ye 5. nesil F-35 hayalet savaş uçaklarının tedarikinin önüne geçmesine ilişkin başlıklara da değindi. Barrack, Türkiye'nin S-400 sistemlerindeki operasyonel uyumluluk sorunlarını ve bu sistemlerin kullanımı konusundaki kaygıları büyük ölçüde giderdiğini bildirerek, "Bu konuda kalan sorunların 4 ila 6 ay arasında çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ

Barrack ayrıca geçtiğimiz ay Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye değinerek, iki liderin arasındaki ilişkilerin çok sıkı olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın çok yakın arkadaş olduğunu söyledi.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR VE İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMİ

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Barrack, ABD Kongresi'nin Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad zamanında yürürlüğe konulan yaptırımların kalanını da kaldıracağından ümitli olduğunu bildirdi.

İSRAİL VE LÜBNAN'A ÇAĞRI

ABD'li Özel Temsilci İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilime ilişkin açıklamalarda da bulundu. Barrack, taraflar arasında ABD'nin arabuluculuğuyla varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarına ilişkin, "1 kişiyi öldürürseniz, savaşacak 10 kişi daha oluşturursunuz. Çözüm bu olamaz, bu duruma başka bir cevap olmalı" ifadelerini kullandı. Barrack, İsrail ve Lübnan arasında doğrudan temaslarda bulunulması çağrısında bulunarak, "Tel Aviv'e gelinerek oturulup konuşulması lazım, bu durumun son bulması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

