Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'ndan İran'ın Irak'ın kuzeyinde düşürülen İHA'ya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 14.10'da ABD güçleri Erbil'e yönelen İran'a ait insanız hava aracını düşürdü" ifadeleri kullanılırke, bu İHA'nın ayrıca ABD Merkez Kuvvetleri'ne yönelik risk oluşturduğu kaydedildi.
Öte yandan açıklamada İran Devrim Muhafızları'nın Irak'ın Erbil kentine saldırısı kınandı. Bu tür saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef aldığı vurgulandı.
İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemiş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.
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