Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü - Son Dakika
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Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü

28.09.2022 22:01

Rusya-Ukrayna, Ermenistan- Azerbaycan ve Türkiye-Yunanistan gerginliği devam ederken ABD-İran hattından da endişelendiren bir gelişme oldu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'ndan İran'ın Irak'ın kuzeyinde düşürülen İHA'ya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 14.10'da ABD güçleri Erbil'e yönelen İran'a ait insanız hava aracını düşürdü" ifadeleri kullanılırke, bu İHA'nın ayrıca ABD Merkez Kuvvetleri'ne yönelik risk oluşturduğu kaydedildi.

SALDIRIYI KINADILAR

Öte yandan açıklamada İran Devrim Muhafızları'nın Irak'ın Erbil kentine saldırısı kınandı. Bu tür saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef aldığı vurgulandı.

KARARGALARA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemiş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP, PAK karargahlarına saldırısını kınadı ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP, PAK karargahlarına saldırısını kınadı Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın 'Komele, İKDP ve PAK karargahlarına saldırısına' kınama Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın 'Komele, İKDP ve PAK karargahlarına saldırısına' kınama
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü - Son Dakika
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