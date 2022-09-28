Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü - Son Dakika

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