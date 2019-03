ABD'nin Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koyduğu Hamza Bin Ladin Kimdir?

Hamza Bin Ladin 'in çocukluk fotoğrafları ailece çıkılan tatillerde çekilmemiş.Küçük yaştan itibaren Hamza Bin Ladin'i askeri kamuflaj kıyafetleri ile ve adeta oyuncakmış gibi eline verilmiş otomatik silahlarla görüyoruz.Çocukken bile El Kaide lideri Usame Bin Ladin 'in cihat rüyasının içinde yer alıyor Hamza.2005 yılında, daha sadece 14 yaşındayken, El Kaide tarafından çekilen bir videoda Afganistan sınırında Pakistan güvenlik güçlerine saldıran militanlar arasında olduğu gösteriliyordu.Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafından başına ödül kondu. ABD , Hamza Bin Ladin'in yeri hakkında ipucu verebilecek kişilere 1 milyon dolar ödül teklif ediyor.Gelen haberlere göre Suudi Arabistan da Hamza Bin Ladin'i vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.ABD Dışişleri Bakanlığı şimdi Hamza Bin Ladin'i "uluslararası terörist" olarak tanımlıyor ve El Kaide örgütlenmesi içerisinde "önemli bir lider" olarak öne çıkmaya başladığını düşünüyor.Hamza hakkındaki bilgiler ise çok sınırlı."Gerçekten inançlı""Cihat Birleşik Devletleri" adlı kitabın yazarı Peter Bergen , Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle 'nin televizyonuna "Babası Hamza'yı çok genç bir yaştan itibaren doğrudan kanadı altına aldı" dedi."Hamza tamamen cihatçı mesajlarla yetişti. Gerçekten inançlı biri."Kaçak bir hayat2001 yılında New York ve Washington 'a yönelen 11 Eylül saldırılarından sonra Usame Bin Ladin ABD tarafından "bir numaralı düşman" ilan edildi.Bunu izleyen sene Londra merkezli Şark el Ewsat gazetesine göre, Hamza tarafından yazıldığı ileri sürülen bazı şiirler internet üzerinden yayıldı.Evinden yurdundan olan bir delikanlı ve ailesinin yüz yüze geldiği tehlikeleri ve yoksunlukları konu alan bu şiirler İslami Çalışmalar ve Araştırmalar adlı bir sitede yayımlandı. Babasının ölümünden sonraHamza yaşı ilerledikçe tahminen El Kaide faaliyetlerine daha çok katılmaya başladı. Ama hakkındaki bilgiler söylentilerin ötesine pek geçmiyor.2011 yılında Usame Bin Ladin Pakistan'da gizlendiği evde ABD özel güçlerinin bir operasyonuyla öldürüldükten sonra, orada neler olduğu konusunda çelişkili bilgiler var.ABD tarafından yapılan ilk açıklamalarda Hamza'nın da ABD bombardımanında öldüğü izlenimi ediniliyordu. Ancak daha sonra operasyonda ölenin Bin Ladin'in başka bir oğlu, Halid Bin Ladin olduğu doğrulandı."İninden gelen bir aslan"Hamza'nın yeniden ortaya çıkışı 2015 yılının Ağustos ayında gerçekleşti.El Kaide'nin fikri önderi olarak bilinen Eymen el Zevahiri , internete konulan sesli bir mesajında Hamza'yı örgütün üyesi olarak tanıtıyor ve "ininden gelen bir aslan" diye niteliyordu.Hamza'nın daha sonra Kabil Bağdat ve Gazze 'deki taraftarlarına seslenerek onları ABD ve onun Londra, Paris ve Tel Aviv 'deki müttefiklerine saldırıya çağırdığı biliniyor. ABD'ye yeni saldırı çağrıları Hamza Bin Ladin daha sonra bu tür çağrılarını tekrarladı, Batı ülkelerindeki militanların kendi insiyatifleri ile geliştirebilecekleri saldırılara onay verdi ve bir konuşmasında Kudüs 'ü "çeyizi kanımız olan bir gelin" diye niteledi. Genç Bin Ladin bir çok konuşmasında ABD'den babasının intikamını almaya yemin ettiğini de söyledi ve Suudileri Suudi Arabistan ve ABD tarafından desteklenen Yemen hükümetlerine karşı cihada hazırlanmaya çağırdı.'Terörün veliaht prensi'2017 yılında Amerikan merkezi haberalma örgütü CIA, Usame Bin Ladin'e karşı yapılan operasyonda ele geçirilen bilgisayarda bulunan bazı görüntüleri ve dosyaları yayınladı.Bunlardan birinde Hamza Bin Ladin 11 Eylül saldırılarını yürüten ekibin lideri Muhammed Atta 'nın kızıyla evlendiği düğününde görülüyordu.Bu düğünün İran 'da bir yerde yapıldığı düşünülüyor.Hamza bir keresinde İngiliz muhafazakar milletvekili Patrick Mercer tarafından "Terörün veliaht prensi" diye tanımlanmıştı.Şimdi ABD terörle mücadele yetkilileri Usame Bin Ladin'in artık 29-30 yaşına geldiği düşünülen en sevgili oğlu Hamza'nın, "El Kaide'ye yeniden can verebilecek ve doğrudan terör eylemlerine girişebilecek nitelikte" karizmatik bir lidere dönüştüğü kanısında.