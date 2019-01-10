Son Dakika Haberleri: ABD'nin İran'ı Kaybettiğini Kabullenmesi En İyisidir"

ABD'nin İran'ı Kaybettiğini Kabullenmesi En İyisidir"

38 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD'nin istediği gibi "normal" bir devlet olmayacağını belirterek, Washington yönetiminin Tahran'ı kaybettiğini kabullenmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin İran'ı Kaybettiğini Kabullenmesi En İyisidir
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD'nin istediği gibi "normal" bir devlet olmayacağını belirterek, Washington yönetiminin Tahran'ı kaybettiğini kabullenmesi gerektiğini ifade etti.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

"ABD ne zaman nereye müdahale ettiyse orada kaos, baskı ve nefret oluştu." diyen Zarif, Pompeo'nun "İran'dan normal bir ülke olmasını istedikleri" şeklindeki açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"İran, ancak cehennem buz tutunca ABD'nin kukla yönetimlerini taklit edebilir ve Mike Pompeo'nun insan hakları modellerini uygulayarak 'normal' bir ülke haline gelir ki ABD'nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir. O yüzden ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir."

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çıktığı Orta Doğu turunun ilk durağı olan Ürdün'de yaptığı açıklamada, İran'dan "normal" bir ülke olmasını istediklerini belirterek, "İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da iki katına çıkaracağız." demişti.

Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci kez Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:02 Kaynak: AA

Tahran, Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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