ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı - Son Dakika
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

30.03.2026 11:08
ABD’de milyonların katıldığı “No King” protestoları sırasında Özgürlük Heykeli kostümü giyen bir göstericinin gözaltına alınması dikkat çekti. Trump karşıtı eylemler ülke geneline yayılırken, bazı bölgelerde polis müdahalesi ve gözaltılar yaşandı, artan siyasi gerilim ve küresel gelişmeler protestoların daha da büyüyebileceği yorumlarına yol açtı.

ABD’de Donald Trump karşıtı düzenlenen ve milyonlarca kişinin katıldığı “No King” protestoları sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Özgürlük Heykeli kostümü giyen bir protestocu, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar, eylemlerin sembolik gücünü yansıtan görüntüler arasında öne çıktı.

MİLYONLAR SOKAĞA ÇIKTI

“No King” adıyla organize edilen protestolar, Trump’ın politikalarına karşı ülke genelinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Washington’dan New York’a, Los Angeles’tan Chicago’ya kadar birçok şehirde düzenlenen gösterilere milyonlarca kişi katıldı. Protestolarda demokrasi, özgürlük ve yönetim anlayışına yönelik eleştiriler ön plana çıktı.

SEMBOLİK PROTESTO: ÖZGÜRLÜK HEYKELİ DETAYI

Gösteriler sırasında Özgürlük Heykeli kostümü giyen bir protestocunun gözaltına alınması, eylemlerin en dikkat çekici anlarından biri oldu. ABD’nin özgürlük sembolüyle yapılan bu protesto, göstericilerin mesajını daha güçlü şekilde ortaya koyma çabası olarak yorumlandı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GERİLİM

Bazı bölgelerde protestolar zaman zaman gerilimli anlara sahne oldu. Polis, güvenlik gerekçesiyle müdahalede bulunurken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yetkililer, kamu düzeninin korunması adına müdahalelerin sürdüğünü açıkladı.

GERİLİM TIRMANABİLİR

Uzmanlar, İran’daki savaşın küresel etkileri ve ABD iç siyasetindeki kutuplaşmanın birleşmesiyle protestoların daha da büyüyebileceğine dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde sokak hareketlerinin artabileceği ve güvenlik önlemlerinin sertleşebileceği değerlendiriliyor.

Son Dakika ABD ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı - Son Dakika
