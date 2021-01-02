ABD savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu - Son Dakika
BBC

ABD savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu

02.01.2021 00:27
ABD savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu, System.String[]

ABD'de 2021'in ilk gününde toplanan Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını 3'te 2'nin üzerinde oyla kabul etti.

ABD'de 2021'in ilk gününde toplanan Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını 3'te 2'nin üzerinde oyla kabul etti.

Yapılan oylamada tasarı, 13 hayır oyuna karşı 81 evet oyu ile kabul edildi. 740 milyar dolarlık tasarı, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu.

Trump, Aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen savunma bütçe tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti.

Trump, tasarıyı veto ederken, Almanya ve Güney Kore'deki ABD askerlerinin sayılarının azaltılmasını önlemesi, sosyal medya şirketlerinin yasal olarak daha fazla sorumlu tutulmasına imkan tanıyacak düzenlemeyi yapmaması ve konfederasyon dönemi komutanlarının isimlerinin kaldırılması gibi sebeplerle eleştirmişti.

Tasarıda neler var?

Tasarıda Çin'e karşı "Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi"nin kurulması öngörülürken, ABD'nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek üzere bu inisiyatif için Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının bütçesine ek 2,2 milyar dolar fon ayrılıyor.

Rusya'ya yönelik faaliyetler kapsamında tasarı, Ukrayna'ya 75 milyonu silah olmak üzere 250 milyon dolarlık savunma yardımı yapılmasını şart koşuyor.

Öte yandan Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için önceki bütçe yasalarında belirlenen 3,7 milyar dolarlık fonun tamamının, bu bütçe kapsamında da sağlanması isteniyor.





Gerekli şartlar teyit edilmediği sürece Güney Kore'deki asker sayısının 28 bin 500'ün altına, Almanya'daki asker sayısının ise değerlendirme süreci tamamlanmadan 34 bin 500'ün altına düşürülmesi yasaklanıyor.

İsrail, Tayvan, Baltık ülkeleri, Hindistan, Vietnam ve Japonya'ya yapılan askeri yardımların sürdürülmesi de talep ediliyor.

Hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi

ABD Hava Kuvvetlerinin, gücünün ortalama 386 filo veya 3 bin 850 savaş uçağına ulaştırılmasını öngören tasarı, birçok savaş uçağının yanı sıra 93 F-35 uçağının alınması için yetki veriyor.

Tasarıda, Türkiye'nin aldığı 6 F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetlerince kullanılması için gerekli yetkilendirme yapılıyor.

Konfederasyon generallerinin isimlerinin kaldırılması

ABD'de beyaz bir polis tarafından George Floyd'un öldürülmesinden sonra yaşanan olaylarda gündeme gelen Konfederasyon generallerinin isim ve heykellerinin kaldırılması da tasarıda yer aldı.

Tasarının ilgili maddelerinde, Konfederasyon generallerinin isimlerinin üslerden kaldırılması için bir komisyon kurulması ve bu komisyonun 3 yılda gerekli tavsiyeleri içeren rapor hazırlaması şartı konuldu.

Savunma bütçesi tasarısında, Türkiye'nin S-400'leri teslim almasıyla ilgili olarak, NDAA'nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

Ancak ABD Hazine Bakanlığı zaten 1 Aralık'ta Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Böylece Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.

ABD savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu
ABD savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu

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Son Dakika Dünya ABD savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu - Son Dakika Dünya

BBC

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