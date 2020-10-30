ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor - Son Dakika

ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor

30.10.2020 09:29

ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyorHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde genç iş adamı Soner İşleyen tarafından kurulan ve 120 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası, ABD ve Almanya'dan maske siparişi aldı.

ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde genç iş adamı Soner İşleyen tarafından kurulan ve 120 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası, ABD ve Almanya'dan maske siparişi aldı.

Küçük yaşlarda Yüksekova ilçesinden İstanbul'a giderek tekstil fabrikalarında çalışan Yüksekovalı Soner İşleyen, memleketine dönerek kendi fabrikasını kurdu. İpekyolu Caddesi üzerinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine tekstil fabrikası kuran İşleyen, ilk etapta 120 kişiyi istihdam ederek üretime başladı. Dünya geneli başlayan korona virüs salgınından ötürü fabrikada çalışan 120 kişiyle bugüne kadar 3 milyon maske yapmayı başaran İşleyen, aynı zamanda kadınlar için de ekmek kapısı oldu.

ABD için 150 bin, Almanya için de 12 milyon maske siparişi alan İşleyen, ilerleyen süreçte 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. Soner İşleyen, "İstanbul'a gittiğimde çocuk yaşta ne iş yapalım diye düşünürken tekstil sektörünü seçtik. Çırak olarak bir tekstilde işe başladık. 4 ve 5 ay içersinde çalışarak çıraklık dönemimizi atlattık. Usta olduk, makineyi öğrendik, terziciliği öğrendik, dikişi öğrendik, ürünün kalitesini öğrendik. Kısa sürede ustalarımızdan çok şey öğrendik. Daha sonra kendi işimizi nasıl yaparız düşüncesine başladık. 3 ve 4 makineyle işimize başladık. Önce bir giyim mağazasıyla anlaşıp, toplam 100 adet ürünle başladık. Günler, aylar geçtikçe makine yükledik. Kısa sürede 30 ila 40 kişiye ulaştık. Sektörümüz 22 yıl boyunca İstanbul'da devam etti. Daha güzel firmalarla çalıştık, daha güzel yerlere geldik, deneyimle beraber çekirdekten yetiştik. İstanbul'da güzel işler başardık. Ama hep bir memleket özlemimiz vardı. Eskiden ulaşım konusunda baktığımızda baya sıkıntılıydı. Sağ olsun devletimiz, Yüksekova'mıza güzel bir havalimanı yapınca, bizde artık gitme vakti geldi dedik. Valimizle, kaymakamımızla beraber, Yüksekova'mıza böyle bir fabrika kurarsak nasıl olur dediğimizde çok mutlu oldular. Onlarda bize çok güç kattılar. Bizde bu süre zarfında bu projenin alt yapısını hazırladık. Yüksekova'mıza böyle güzel bir fabrikayı kurduk, açılışımızı yaptık. Fabrikamızda şu an 120 kişi çalışmaktadır. 120 kişi bizim aslında en düşük rakamımız. Hedefimiz tam 500 kişidir. Fabrikamız tam olarak 500 kişilik ekipmana ve yere sahiptir. Ama maalesef bu pandemiden dolayı biraz temkinli davranıyoruz. Bizde bu maske konusunda daha etkili olduk. İyi uğraşlar neticesinde güzel maskelerin yapılmasını başardık. Maskelerimiz kesinlikle hijyenik bir ortamda yapılıyor. İnşallah Yüksekova ve bölge için daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

Fabrikada çalışan Rojbin Çınar ise maske ürettiklerini belirterek, "Bölgenin tüm maskelerini biz yapıyoruz. Ayrıca Türkiye ve Avrupa'ya kadar maskelerimiz gidiyor. Bu üretimi 120 kişiyle yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı ve tüm kurumlara da biz veriyoruz. Bununla beraber kış mevsimi öncesi bayan kabanlarını yapmaya da başladık. Bununla beraber Avrupa'ya kısa sürede siparişler gönderilecek. Yaptığımız işler sonucu her yerden güzel talepler var ve inşallah daha da güzel olacak. Tüm Yüksekova ve bölgeye hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor
ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Yüksekova, İstihdam, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABD ve Almanya'nın maske siparişleri Yüksekova'da karşılanıyor - Son Dakika Ekonomi

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