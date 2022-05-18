ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz

ABD'de temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi'nde Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle bir araya geldi. Hangi ülkeye giderlerse gitsinler o ülkedeki Türk vatandaşlarıyla, soydaşlarla ve akraba topluluklarıyla bir araya geldiklerini anlatan Çavuşoğlu, ABD'deki Türk toplumunun iki gün sonra kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, çatışma ve krizlerle çalkalandığını belirten Çavuşoğlu, bu savaşların ve çatışmaların maalesef Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada olduğunu söyledi.

"İZLEDİĞİMİZ POLİTİKA TAKDİR EDİLİYOR"

Salgın bitti derken Ukrayna savaşının başladığını ve bölgedeki sorunların halen devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Böyle zamanlarda liderlik vizyon ve sağduyu altın değerinde. Bu Ukrayna savaşında da açıkça görülmüştür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aktif ve ilkeli dış politikamızla bu zor günlerde yolumuza devam ediyoruz ve bu süreçte izlediğimiz politika herkes tarafından görülüyor seven sevmeyen ve herkes tarafından da takdir ediliyor. Latin Amerika'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar tüm muhataplarımız Türkiye'nin bu süreçte izlediği yapıcı rolden övgüyle bahsediyor. Biz başkaları bizi övsün diye değil, bu zorlu süreçte dünya barışına katkı sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Bu zor dönemde bağımsız politika izlemenin kolay olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeler olsun, uluslararası örgütler olsun özellikle kriz zamanında herkes kendi tarafının tutulmasını ister ve bu yönde de baskılar yaparlar. Diplomaside görüyoruz aslında çok da olgun bir tavır değil. Bir ülke diğeriyle küstüğü zaman tanıdığı ne kadar ülke varsa o ülkelere de baskı yaparak arasının bozulduğu ülkeyle ilişkileri kesmesini istiyor. Bazen o ülkelere muhtaç olan diğer ülkeler, bu yönde istemese de adımlar atmak zorunda kalıyor. Ben bunu 7,5 yıllık dışişleri bakanlığı hayatımda, bu süreçte çok gördüm, maalesef üzülerek gördüm ama Türkiye hiçbir zaman böyle bir yola tevessül etmemiştir, tam tersine küsen, arası bozulan ülkeleri barıştırmak için, sorunlarını çözmek için güven artırıcı adımların atılması için çaba sarf etmiştir."

GÖÇ YÖNETİMİ TOPLANTISINA KATILACAK

Türkiye'nin bugün sadece yakın coğrafyasında değil ötesinde de dünya barışına katkı sağladığını vurgulayan Çavuşoğlu, Kolombiya'dan Filipinler'e krizlerin çözümü için aktif çalıştıklarını söyledi. New York'ta, Birleşmiş Milletlerde (BM) göç yönetimi ile ilgili bir toplantıya katılacaklarını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konuda en çok tecrübesi olan ülkelerin başında geldiğini belirtti. Ukrayna'daki savaş ve Kovid-19 nedeniyle gıda güvenliğinin en hassas konulardan biri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu iki konuda da BM'de düzenlenecek toplantılara katılacağını ifade etti.

"STRATEJİK MEKANİZMA KURDUK"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme de gerçekleştireceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu. Sayın Biden'ın teklifiyle stratejik mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın amacı ikili ilişkilerimizde ve bölgede yaşadığımız sorunlar görüş ayrılığı içinde olduğumuz konuların çözülmesi ya da bu konuda nasıl birlikte hareket edebiliriz diye çalışmalar yapmak."