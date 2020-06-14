Acun Ilıcalı açıkladı! 'Fortuna Sittard ile anlaşıyorum' - Son Dakika

Acun Ilıcalı açıkladı! 'Fortuna Sittard ile anlaşıyorum'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de futbol gündemindeki konuları değerlendirdi.

Acun Ilıcalı açıkladı! 'Fortuna Sittard ile anlaşıyorum', System.String[]

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de futbol gündemindeki konuları değerlendirdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

Şampiyonluk için tahminim yok aslında. Trabzonspor'un yüksek düzeyli bir futbolu var. Başakşehir ve Okan Buruk ikilisini dikkatle takip ediyorum. Merdivenleri çıkıyor, acaba zirve mi görecek? Galatasaray ve Fatih hoca da, her zaman şampiyonlukta vardır.

SEVE SEVE KABUL ETTİM

Beşiktaş Kulübünden bana böyle bir teklif gelince, ben seve seve kabul ederiz dedim, herhangi bir maddi ilişki olmadı. 2 konu var, rahmetli babam Beşiktaşlıydı. Benim Beşiktaş camiasıyla bağlantım da, meslek kariyerime Beşiktaş muhabiri olarak başladım. Çok değer verdiğim insanlar da var orada. Futbola negatif enerji ile bakan biri değilim, her kulübün gelişmesini isterim.

G.SARAY'A ZARAR VERDİ

Seyircisiz olayı en çok kime zarar verdi? Bence Galatasaray'a. Trabzonspor'un yıllardan beri olağanüstü taraftarı var ama iç sahada sanki daha çok stres yapıyorlar, Galatasaray iç sahada daha rahat oluyor. Sanki bu Galatasaray'a biraz zarar verdi.

Fenerbahçe için objektif konuşacağım, ben hakem camiasında art niyet olduğunu çok düşünen biri değilim ama hata payı diye bir şey var ya, belki Fenerbahçe bu sezon gerçek anlamda bir ritim yakalamışken... Başakşehir maçı sonrasında ritim yakalamışken üst üste hakem hataları... Başka zaman dikkat edilmeyip de denk gelen ince detaylar... Bir gol attık, attığımız gol bizim hanemize yazıldı, onu da yaşadık. Zirvede olacak bir Fenerbahçe vardı eksikliklerine rağmen, bence takım ritmini kaybetti orada ve geri çekildi. Bence iyi sezon oluyordu, iyi maçlar oynamıştı Fenerbahçe ama istikrarlı olan başarılı oluyor. Sezon hayal kırıklığına doğru gidiyor ama bakalım ne olacak.

BELÖZOĞLU'NUN İNCELENMESİ LAZIM

Emre Belözoğlu'nun biyonik olarak incelenmesi lazım. Topla hızına bakıyorum, yaptırdığı penaltıda süratini kullanıyor. Şaşkın şaşkın seyrediyorum. Futbol hayatının ilk gününden yanında oldum, sıkıştığı her yerde elimden geldiğince yardım ettim. Bunu fazlasıyla hak eden biri.

F.BAHÇE'YE 5 TRANSFER LAZIM

Fenerbahçe'ye transfer lazım. Açıkçası çok doğru 5 adam alması lazım şu anda. Fenerbahçe için şöyle iyimser bir dönem yaşıyorum... Ersun hocayı çok sever ve desteklerdim, değerli bir hocamızdır. Şu anda teknik direktörümüzün kim olduğunu biliyoruz ama Ali Koç gibi bir başkan, Semih Özsoy gibi bir asbaşkan ve Emre Belözoğlu da sportif direktör... Saha içini bilmiyorum da saha dışı güzel görünüyor.

ANLAŞMA AŞAMASINDAYIM

Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe başta olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var, Fenerbahçe'de tribünleri ayağa kaldıran bir oyuncunun Fortuna Sittard'dan yetişmesini istiyorum.

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:57 

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı açıkladı! 'Fortuna Sittard ile anlaşıyorum' - Son Dakika Spor
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