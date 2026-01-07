Adana'da 2 Milyar TL Bütçeli Güney Çevre Yolu Projesi Hala Tamamlanamadı - Son Dakika
Adana'da 2 Milyar TL Bütçeli Güney Çevre Yolu Projesi Hala Tamamlanamadı

07.01.2026 23:32
Adana'da yapımına 2019 yılında başlanan ve 2025 yılında hizmete açılması planlanan 28.8 kilometrelik Güney Çevre Yolu, bir türlü bitirilemedi. Hal böyle olunca yol için yapılan köprülerden biri vatandaşlar tarafından samanlık olarak kullanılmaya başlandı.

Adana'da 2019 yılında başlanan ve 2025 yılında tamamlanması planlanan 2 milyar 72 milyon 350 bin TL bütçeli Güney Çevre Yolu Projesi, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ tamamlanamadı.

ŞEHRİN BİTMEYEN ÇİLESİ

Yaklaşık 28,8 kilometre uzunluğundaki proje, Adana D-400 karayolu üzerindeki trafik yükünü azaltmayı ve ağır tonajlı araçların şehir içine girmeden transit geçiş yapmasını hedefliyordu. Ancak proje, özellikle kamulaştırma nedeniyle beklenen hızda ilerleyemedi. Kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı belirtilen yol, bugün gelinen noktada şehrin bitmeyen çilesi oldu.

"KÖPRÜ SAMANLIK OLDU"

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje Şakirpaşa'nın güneyinden başlayarak Adana Organize Sanayi Bölgesi ve Ceyhan yoluna bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Ancak yapımına başlanmasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen yol hâlâ tamamlanamadı. En dikkat çekici görüntülerden biri ise yol için yapılan köprü ayaklarında yaşanıyor. Uzun süredir atıl durumda bırakılan beton blokların bazıları çürümeye terk edilirken, bazı köprü ayaklarının ise vatandaşlar tarafından samanlık olarak kullanılmaya başlandı.

"YOL YAPILACAK DİYE EKİNLERİMİZ SÖKÜLDÜ"

Yol için tarlası istimlak edilen Abdülhamit Bilgili, "Bizim burada ekinlerimiz vardı, köprü yapılacak diye hepsini kaldırdılar. O zamandan bu yana bu şekilde duruyor" dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Akdağ ise, "Yaklaşık 8 yıla yakın bu şekilde duruyor. Güzel bir alan ancak ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Buranın şartları iyi değil ve çevre kötü. En azından bir çalışma olursa buralar düzelir. Çalışma olmayınca köprü altını değerlendirmişler. Köprü ayaklarını samanlık olarak kullanıyorlar. Aşağı tarafta bulunan ayaklarında da aynı şekilde vatandaş değerlendiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

