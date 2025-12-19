Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor - Son Dakika
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
19.12.2025 14:36
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
Adana'da 2 çocuk annesi Neriman O. iş çıkışı eski eşi tarafından vurularak öldürülmüştü. Bugün görülen davada konuşan 20 yaşındaki C.N. "Annem rüyalarında da sürekli 'babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor' derdi. Ayrıca babam çocukken üzerimize tiner döküp yakmaya çalıştı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Adana'da 6 ay önce boşandığı eski eşi Neriman O. (54) iş çıkışı öldüren şahıs hakkında, oğlu mahkemede "Annem rüyalarında da sürekli 'babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor' derdi. Ayrıca babam çocukken üzerimize tiner döküp yakmaya çalıştı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Olay, 7 Mayıs saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde yaşanmıştı. Aşçı olarak fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Neriman O., iş çıkışı eve gitmek için servisten inip, alt geçide yöneldiği sırada eski eşi M.A.N. tarafından vurularak öldürüldü. İş çıkışı annesini almaya gelen 20 yaşındaki C.N. olay anında babasının elindeki tabancayı görüp, almak istemiş yumruk attığı babasıyla merdivenlerden düşmüştü. Yaralı katil zanlısı M.A.N. ise hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"DEPREMDEN DOLAYI ARAMIZ AÇILDI"

Cinayet zanlısı M.A.N. hakkında 'kasten öldürme suçundan' Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmaya sanık ile öldürülen Neriman O. oğlu müşteki C.N. ile erkek kardeşi Y.O. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık M.A.N., savunmasında 6 Şubat depreminden sonra eşiyle özel durumdan dolayı aralarının açıldığını ve kendisinin başka kadınlarla görüştüğü için boşandıklarını söyledi.

ÇOCUKLARINA "ANNENİZİ ÖLDÜRÜRSEM SİZ NE YAPARSINIZ" DEMİŞ

Sanık, oğlu C.N.'nin askerden geldikten sonra sürekli bilgisayar başında vakit geçirdiğini, kendisinin evlenip, yuva kurması ve geleceğini kurtarması için çalışması gerektiğini söylediğinden aralarının açıldığını belirtti. Boşandıktan sonra da eve gidip geldiğini, eski eşiyle sürekli görüştüğünü söyleyen sanık kendisini şöyle savundu: "Görüşmelerimiz esnasında Neriman'ı asla ölümle tehdit etmedim. Ayrıca çocuklarıma da annelerini öldüreceğimi söylemedim. Sadece, 'Oğlum annenizi öldürürsem siz ne yaparsınız, rezil olursunuz ortada kalırsınız' dedim. Bunu söyleyince üzerime yürüdüler. Olay gününden bir gün önce de oğullarım üzerime yürüdüğü için korkup, eve gidemediğim için Neriman'la görüşmek üzere evin yakınındaki alt geçide gittim. Neriman gelmeyince ertesi gün silah alıp, tekrar gittim. Yeşilyurt metro alt geçidinde oturup, Neriman'ı beklemeye başladım. Bu sırada oğlum C.N. geldi. Bana, 'Annemle ne görüşeceksin?' diye sordu. Ben de senin bunu sormaya hakkın yok dedim. Daha sonra Neriman geldi ve sadece bizi dinledi ardından oğlunun ayağına hadi gidelim maksadıyla dürttü. Oğlum ve annesi merdivenden aşağı inerken oğlum bana dönüp, 'S. git, kafana sık' deyince çok sinirlendim. Belimdeki silahı poşete koymaya çalışırken de oğlum gördü ve üzerime saldırdı. Ben de kendisini korkutmak amacıyla bir el ateş ettim. Silahı ateşlerken kastım öldürmek değildi. Oğlumla aramızda yaşanan boğuşma sırasında oğlum beni duvara yaslayıp, boğazıma sarıldı. Bu sırada silahı elimden düşürmek için elimi duvara vurdu. O an silah ateş aldı ve ben kurşunun nereye gittiğini görmedim. Neriman'ın yaralandığından ve hastaneye kaldırıldığından haberim yoktu."

Sanık M.A.N., son sözünde olay öncesindeki boğuşma sırasında kendisini darp ettiğini iddia ettiği oğlundan şikayetçi olduğunu, uzlaşmak istemediğini de dile getirdi.

"SIK SIK EVE GELİP BİZİ TEHDİT ETTİ"

Öldürülen kadının oğlu ve olayın şahidi müşteki C.N. ise babasının boşanma sonrasında da sık sık evlerine geldiğini, hem annesini hem de kendilerini tehdit ettiğini ifade etti. Annesinin umreden döndükten sonra babasının tehditlerinin arttığını ve bu nedenle annesine çelik yelek giyip işe gidip gelmesini söylediğini belirten müşteki C.N., şöyle devam etti: "Annem, babamı şikayet edip, dava açılırsa daha çok tehdit edeceğini düşündüğünden babamı şikayet etmedi. Olay günü annemi almaya gittiğimde kendisini de orada beklerken gördüm. Arabadan inildiğinde görülmeyecek mesafedeydi. Beni görünce neden kendisini arayıp, sormadığımızı sordu. Ben de, "Sen baban olmadığı için babalık nasıl olur bilmiyorsun. O yüzden bize de öyle davranıyorsun'' dedim. Bu sırada annem geldi ve annemin de duyacağı şekilde kendisini öldüreceğini, hayattan hiçbir beklentisinin olmadığını, bizi de rezil edeceğini söyledi. Tartışmamız bitince annemle birlikte merdivenden inmeye başladık. Bu sırada babam gitti mi diye kontrol etmek amaçlı arkamı döndüğümde elindeki silahı doldur-boşalt yaptığını fark ettim."

"RÜYALARIMDA BABANIZ OLACAK ŞEREFSİZ BENİ ÖLDÜRÜYOR"

Kendisine ateş edeceğini düşündüğü için babasının üzerine atladığını dile getiren müşteki C.N., "Babamın üzerine atlayınca aramızda boğuşma yaşandı. Bu sırada silahı ateşledi ancak bana isabet etmedi. Ben dengemi kaybedip yere düşünce silahı anneme doğrulttu. Tekrardan üzerine atlayınca aramızda boğuşma yaşandı ve merdivenlerden yuvarlandık. Kendisine yumruk atıp, elinden silahı aldım ve dışarı fırlattım. Olay burada sonlanınca annemin yanına gittim. Yerde yatar vaziyette görünce hastaneye kaldırdık. Annem rüyalarında da sürekli 'babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor' derdi. Ayrıca babam çocukken üzerimize tiner döküp yakmaya çalıştı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık M.A.N.'nin mevcut halinin devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor - Son Dakika

  • p2004b2004. p2004b2004.:
    ...çok yazık,gerçekten bir cana kıymak bu kadar kolaymı ?? idam etmedikten sonra bunun gibi işlerin devamı gelir 5 1 Yanıtla
  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    iyi olmuş çocukları doldurduğuna bak orspunun naptında geberdin aceba 2 4 Yanıtla
  • Muzaffer Karagöz Muzaffer Karagöz:
    bu tipler birer zavallı demekki hanımları olmayınca bunlar bir hiç bunlar hapisten hiç çıkmaması lazım 1 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor - Son Dakika
