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"Uyuma" kavgasının sonu kötü bitti! 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdü - Son Dakika

"Uyuma" kavgasının sonu kötü bitti! 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdü

Son Güncelleme: 31.10.2023 10:18

Adana'da tartıştığı 5 aylık hamile eşini boğarak öldüren koca, emniyetteki ifadesinde "Yemekten sonra yatıyorum dedim, sonra yatamadım. Eşimde ne yapmaya çalışıyorsun dedi ve aramızda kavga başladı. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Adana'da 5 aylık hamile karısını "uyuma" kavgası nedeniyle eliyle boğarak öldüren koca, "Olay anını hatırlamıyorum" dedi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CANSIZ BEDENİNİ YAKINLARI BULDU

29 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hatice Demir (21), sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ölen kadının üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi darp ve kesici alet izine rastlamadı. Şüpheli koca Emrah Demir bölge ekiplerince gözaltına alındı.

'Uyuma' kavgasında 5 aylık hamile karısını öldürdü

SUSTURMAK İÇİN AĞZINI KAPATMIŞ

Akşam yemeğinden sonra Emrah Demir, eşi Hatice Demir'e uyuyacağını söyleyip yatak odasına gitti. Ancak Hatice Demir bir süre sonra yatak odasına gittiğinde eşinin uyumadığını görünce aralarında tartışma çıktı. Bu nedenle geceden başlayıp sabaha kadar süren kavga sonunda Emrah Demir, eşinin çığlıklarını susturmak için eliyle ağzını kapattı. Bu sırada havasız kalan genç kadın hayatını kaybetti.

'Uyuma' kavgasında 5 aylık hamile karısını öldürdü

"OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM"

Emrah Demir ifadesinde, "Yemekten sonra yatıyorum dedim, sonra yatamadım. Eşimde ne yapmaya çalışıyorsun dedi ve aramızda kavga başladı. Ne yaptığımı bilmiyorum, olay anı ile ilgili hiç bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Emrah Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Hatice Demir, Emrah Demir, 29 Ekim, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Uyuma' kavgasının sonu kötü bitti! 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Uyuma" kavgasının sonu kötü bitti! 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdü - Son Dakika
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