Silah sesini duyan komşular ihbar etti! Jandarma Karakol Komutanı evinde ölü halde bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iddiaya göre evli olan ancak ailesi yanında olmayan Jandarma Karakol Komutanı Bayram Boyraz'ın evinden silah sesi geldi.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Bunun üzerine komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler içeri seslendi. Ancak kimsenin ses vermemesi üzerine polis eve girince Boyraz'ı kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Boyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Boyraz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.