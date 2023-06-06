Silah sesini duyan komşular ihbar etti! Jandarma Karakol Komutanı evinde ölü halde bulundu - Son Dakika
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Silah sesini duyan komşular ihbar etti! Jandarma Karakol Komutanı evinde ölü halde bulundu

06.06.2023 11:53

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz evinde ölü halde bulundu. Komşular evden silah sesi geldiğini söylerken Boyraz'ın şüpheli ölümüne ilişkin çalışma başlatıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iddiaya göre evli olan ancak ailesi yanında olmayan Jandarma Karakol Komutanı Bayram Boyraz'ın evinden silah sesi geldi.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Bunun üzerine komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler içeri seslendi. Ancak kimsenin ses vermemesi üzerine polis eve girince Boyraz'ı kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Boyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tufanbeyli İlçe Jandarma Karakol Komutanı evinde ölü bulundu

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Boyraz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

Tufanbeyli İlçe Jandarma Karakol Komutanı evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Silah sesini duyan komşular ihbar etti! Jandarma Karakol Komutanı evinde ölü halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silah sesini duyan komşular ihbar etti! Jandarma Karakol Komutanı evinde ölü halde bulundu - Son Dakika
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