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Adana'da kiraladığı araçları teslim etmediği öne sürülen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da farklı şirketlerden kiraladığı 38 arazi taşıtını teslim etmediği iddiasıyla aranan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, tutuklandı.

Adana'da kiraladığı araçları teslim etmediği öne sürülen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da farklı şirketlerden kiraladığı 38 arazi taşıtını teslim etmediği iddiasıyla aranan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Kahramanmaraş'taki üç şirketten kiraladığı 38 arazi aracını teslim etmediği öne sürülen firari Hasan Sait Y'nin Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir iş yerinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin, Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Hatay, Muğla, Antalya ve Konya'da dolandırıcılık, hizmet nedeniyle görevi ve güveni kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve tehdit, görevi yaptırmamak için direnme gibi 37 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "yarın akşam görüşürüz" dedi.

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

"Aynı şekilde mağdur ettiği bir sürü kişi var"

Hasan Sait Y. hakkında şikayetçi olan Kahramanmaraş'ta araç kiralama firması sahibi Faruk Salman, gazetecilere, şüphelinin 2014'te Mersin ve İskenderun limanlarında taşeron şirketi bulunduğunu öne sürerek kendisinden 16 araç kiraladığını iddia etti.

Zanlının 3-4 ay ödemesini düzenli yaptığını aktaran Salman, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra bu kişi araçlara ulaşamadığını, araçların Suriye'ye götürülmüş olduğunu ve kendisinin getireceğini söyledi. Ondan sonra da kendisine ulaşamadım. Daha sonra Adana'da sahte kimlikle araç kiralamak isterken yakalayıp polise teslim ettik. Polis merkezinden parmak izine götürülürken de kaçtı. Biz izini sürerek Adana'da polis tarafından yakalanmasını sağladık."

Şüpheli hakkında şikayetçi olan Bülent Ulaşoğlu da araç kiralama şirketinin bulunduğunu aktararak, "Aynı kişi bizden de 10 araç kiraladı ve bu araçlar şimdi ortada yok. Aynı şekilde mağdur ettiği bir sürü kişi var. 473 aracı bu şekilde yok etti." iddiasında bulundu.

Polis merkezindeki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş, Mersin, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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