Adana'da Öğretmene Saldıran Şüphelinin 20 Suç Kaydı Var
Adana'da Öğretmene Saldıran Şüphelinin 20 Suç Kaydı Var

Adana\'da Öğretmene Saldıran Şüphelinin 20 Suç Kaydı Var
14.01.2026 11:10
Adana'da ilkokul öğretmeni Aziz Gülen'e darp edip silah ile ateş açan M.P.'nin, toplam 20 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay, 12 Ocak'ta Seyhan ilçesinde yaşandı. Gülen, eski öğrencisinin babası M.P.'nin saldırısına uğradı ve yara aldı. M.P., cezaevinden bir hafta önce tahliye edilmişti. Şu anda polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA'da ilkokul öğretmeni Aziz Gülen'i (43) önce darbedip ardından silahla ateş açan M.P.'nin, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma başta olmak üzere toplam 20 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 12 Ocak'ta Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada eski öğrencisinin babası M.P.'nin saldırısına uğradı. M.P.'nin attığı yumrukla yere düşen Gülen'e, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Ancak M.P., bu kez tabancasını çekerek yerdeki Aziz Gülen'e doğru ateş edip, kaçtı. Gülen'e mermi isabet etmezken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Aziz Gülen, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Gülen, görevine geri döndü.

Öte yandan, şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda eğitim gördüğü ardından başka bir okula nakledildiği belirtildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Cezaevinden 1 hafta önce tahliye olduğu bildirilen M.P.'nin ayrıca kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 20 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
