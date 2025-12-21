Yüreğir'de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Yüreğir'de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

21.12.2025 19:09
Yapay zekânın "Türkiye'nin en tehlikeli ilçesi" olarak işaret ettiği Adana'nın Yüreğir ilçesi, bir kez daha kanlı bir olayla gündeme geldi. Sokak düğünü sırasında karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı çatışma, 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanması ile sonuçlandı.

Yapay zekânın Adana'nın Yüreğir ilçesini "Türkiye'nin en tehlikeli ilçesi" olarak seçmesinin ardından yaşanan bir olay daha, bu tespiti adeta doğrular nitelikte oldu. Yüreğir'de sokak düğünü sırasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 01 AOB 242 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Kadir Aydeniz (52), sokak düğünü için toplanan kalabalık arasında husumetlisi olduğu Muhammet K.'yı (32) görünce araçtan tabancayla ateş açtı.

SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Muhammet K.'nın da silahla karşılık vermesi üzerine sokak ortasında çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada Kadir Aydeniz ile Muhammet K. vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı.

DİREKSİYON BAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde direksiyon başındaki Kadir Aydeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muhammet K. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Muhammet K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Aydeniz'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

Öte yandan Kadir Aydeniz'in, 7 Haziran'da oğlu Kerim Aydeniz'in sokak ortasında öldürülmesinden Muhammet K.'yı sorumlu tuttuğu, taraflar arasındaki husumetin bu nedenle başladığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Yüreğir'de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
