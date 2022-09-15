ADANA'DA SOSYAL KONUT HEYECANI; 6 BİN 356 KONUTA YOĞUN TALEP - Son Dakika
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ADANA'DA SOSYAL KONUT HEYECANI; 6 BİN 356 KONUTA YOĞUN TALEP

15.09.2022 10:28

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 6 bin 356 sosyal konutun inşa edileceği Adana'da başvuru yapmak isteyenler, kamu bankaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 6 bin 356 sosyal konutun inşa edileceği Adana'da başvuru yapmak isteyenler, kamu bankaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, çevre illere oranla kentteki rakamın yüksek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi' olarak tanıttığı çalışma, Adanalıları da heyecanlandırdı. DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, merkez Seyhan-Yüreğir ve Çukurova ilçelerine 4 bin 100, Sarıçam'a 800, Yumurtalık'a 300, İmamoğlu ve Kozan'a 500'er, Tufanbeyli'ye ise 156 konut inşa edileceğini kaydetti.Adana'nın, proje kapsamında, Türkiye genelinde ilk 7'de olduğunu kaydeden Mustafa Karslıoğlu, 'Bütün dünyada sosyal yardımlaşma, sosyal konut ölmüş durumdayken, Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması, yüreğimize su serpti. Çevre illerimizde Kahramanmaraş'ta 2 bin 600, Mersin'de 3 bin 300, Osmaniye'de 1600, Hatay'da ise 4 bin 500 sosyal konut yapılacak. Adana'mız, çevre illerimize oranla ön planda tutulmuş' diye konuştu. Proje sayesinde daha önceden tapusu olmayanların ev sahibi olabileceğini aktaran Karslıoğlu, rekabet ortamı da gelişeceği için emlak sektöründeki fiyatların aşağı çekilebileceğini söyledi. Banka önünde sıra bekleyen Dudu Caymaz (65) ise daha önce çok kez TOKİ'ye başvuru yaptığını ancak kura çekimlerinde kendisine daire çıkmadığını belirterek, 'Heyecanla bekliyoruz' dedi.Şeyma Yeşil (20) de proje kapsamında konutların yüzde 20'sinin gençlere ayrılmasından mutlu olduğunu söyledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Karslıoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA'DA SOSYAL KONUT HEYECANI; 6 BİN 356 KONUTA YOĞUN TALEP - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADANA'DA SOSYAL KONUT HEYECANI; 6 BİN 356 KONUTA YOĞUN TALEP - Son Dakika
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