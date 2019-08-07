Son Dakika Haberleri: Adana'dan Erbil ve Münster'e direkt uçuşlar başladı
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Adana'dan Erbil ve Münster'e direkt uçuşlar başladı

1 saat önce

Adana Havalimanından Almanya'nın Münster-Osnabrück Havalimanı'na (FMO) ve Irak'ın Erbil Havalimanı'na direkt uçuşlar başladı.

Adana'dan Erbil ve Münster'e direkt uçuşlar başladı, System.String[]
Adana Havalimanından Almanya'nın Münster-Osnabrück Havalimanı'na (FMO) ve Irak'ın Erbil Havalimanı'na direkt uçuşlar başladı.

Her geçen yıl daha fazla yolcunun tercih ettiği Adana Havalimanı'ndan Corendon Hava Yolları, Münster-Adana arası, Fly Bağdat Hava Yolları da Erbil-Adana arası direkt uçuşlara başlandı.

Havalimanından iç hatlarda da Dalaman'a direkt uçuşlara başlandı.

Adana'dan dış hatlarda Almanya'nın Stuttgart Havalimanı, Düsseldorf Havalimanı, Frankfurt Havalimanı, Münih Havalimanı, Hannover Havalimanı, Köln Havalimanı, Berlin Tegel Havalimanı, Hamburg Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Ercan Havalimanı, Lübnan'ın Beyrut Havalimanı ve Katar'ın Doha Havalimanı'na karşılıklı uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Adana'da iç hatlarda ise Antalya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Van Ferit Melen Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanı'na seferler düzenleniyor. - ADANA
Münster, Almanya, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:11 Kaynak: İHA
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