Adana'dan Erbil ve Münster'e direkt uçuşlar başladı

Adana
Havalimanından Almanya
'nın Münster-Osnabrück Havalimanı'na (FMO) ve Irak
'ın Erbil
Havalimanı'na direkt uçuşlar başladı.
Her geçen yıl daha fazla yolcunun tercih ettiği Adana Havalimanı'ndan Corendon Hava Yolları, Münster-Adana arası, Fly Bağdat
Hava Yolları da Erbil-Adana arası direkt uçuşlara başlandı.
Havalimanından iç hatlarda da Dalaman
'a direkt uçuşlara başlandı.
Adana'dan dış hatlarda Almanya'nın Stuttgart Havalimanı, Düsseldorf Havalimanı, Frankfurt
Havalimanı, Münih
Havalimanı, Hannover
Havalimanı, Köln
Havalimanı, Berlin
Tegel Havalimanı, Hamburg Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nin Lefkoşa Ercan Havalimanı
, Lübnan
'ın Beyrut
Havalimanı ve Katar
'ın Doha
Havalimanı'na karşılıklı uçuşlar gerçekleştiriliyor.
Adana'da iç hatlarda ise Antalya
Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı
, İstanbul
Havalimanı, Sabiha Gökçen
Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı
, Trabzon Havalimanı, Van Ferit Melen
Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanı
'na seferler düzenleniyor. - ADANA