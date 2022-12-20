Kar yağışı sebebiyle Adana Tufanbeyli ve Kahramanmaraş Afşin'de eğitime ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'de kara kış kendini gösterdi. Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olmaya başladı. Uzmanlar kar yağışının artarak devam edeceğini belirtirken, Adana'nın Tufanbeyli ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinde eğitime ara verildi.

TUFANBEYLİ VE AFŞİN'DE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de okullar 21 Aralık Çarşamba günü tatil edildi.

KAR YAĞIŞI GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Öte yandan Tufanbeyli'de yoğun kar yağışı görsel şölen oluşturdu. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü "Kar senesi, var senesi" diyerek bereketli bir kış sezonu temennisinde bulurken sosyal medya hesabından sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları noktasında uyardı.