Karısı "6 çocuğun 2'si senin değil" deyince 3 akrabasının bıçakla boğazını keserek katletti! - Son Dakika
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Karısı "6 çocuğun 2'si senin değil" deyince 3 akrabasının bıçakla boğazını keserek katletti!

04.05.2023 12:10

Adana'da karısı "6 çocuktan 2'si senin çocuğun değil" deyince cinnet getirdiği iddia edilen ve eşini, kayınvalidesini, engelli kayınbiraderini 3 ayrı bıçakla boğazlarını keserek öldüren zanlı cezaevine gönderildi. Vahşeti sosyal medya hesabından duyuran şahıs, görüntünün altına ise "Çocuklarımın intikamını aldım" notunu düştü.

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde Özgür Durmuş'un (42), şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Olaydan saatler önce birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içen çift sohbet etmeye başladı. Durmuş ile eşi İptihel Baba yemek yediği sırada kadın, çocuklarından 2'sinin Durmuş'tan olmadığını söyledi. Bu nedenle tartışan çift, yeniden eve döndü.

3 kişinin katili koca, vahşeti sosyal medyadan da paylaşmış

EŞİNİ, KAYINVALİDESİNİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmaya kayınpederi Muhammet Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve engelli kayınbiraderi Muhammet Baba (28) da karıştı. Bu sırada Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Durmuş, elindeki bıçağın yamulmasıyla mutfaktan aldığı diğer bıçaklarla kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti. Olayda 3 bıçak kullanan ve kanlar içinde kalan eşini yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Baba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, diğerlerini kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellak'ın da hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Zeki ile Muhammet Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammet Baba da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

3 kişinin katili koca, vahşeti sosyal medyadan da paylaşmış

CANSIZ BEDENLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Cinayet zanlısı Durmuş'un, olayın ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

3 kişinin katili koca, vahşeti sosyal medyadan da paylaşmış

"ÇOCUKLARIMIN İNTİKAMINI ALDIM"

Zanlının, görüntünün altına ise 'Çocuklarımın intikamını aldım' yazdığı öğrenildi. Öte yandan, Durmuş'un eşiyle otomobildeki son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Durmuş ile İptihel Baba'nın birlikte yemek yediği ve müzik dinlediği anlar yer aldı.

Emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Durmuş, çocuklarının başkasından olduğunu öğrenmesi üzerine kendisini kaybettiğini öne sürdü. Durmuş, eşinin ailesinin de gerçeği kendisinden gizlediklerini, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 kişinin katili koca, vahşeti sosyal medyadan da paylaşmış
3 kişinin katili koca, vahşeti sosyal medyadan da paylaşmış
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Kenan Acısever: ölümün nereden geleceği belli olmaz olan çocuklara oldu yetim kaldılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • günahkar kisi5: VAHŞET BU. KELİMELERLE İFADE EDLİCEK GİBİ DEGİL.İSLAMİN HUKUMLERİNİN UYGULANMADIĞI TAKDİRDE CEHALET YERİNİ ALIR.ALLAH KORKUSU OLAN BAŞKASINA ZARAR VERİR Mİ.AKLİNİ KULLANMAMIŞ ADAM. Cevap Yaz 8 11 Yayından Kaldır
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Sevgi Evleri, Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısı '6 çocuğun 2'si senin değil' deyince 3 akrabasının bıçakla boğazını keserek katletti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısı "6 çocuğun 2'si senin değil" deyince 3 akrabasının bıçakla boğazını keserek katletti! - Son Dakika
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